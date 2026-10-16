Бесплатные выходные в Steam порадуют геймеров шутером и симулятором выживания

В эти выходные Steam подготовил для ПК-игроков сюрприз. Магазин открыл бесплатный доступ к двум разноплановым играм: масштабному военному шутеру и атмосферному симулятору выживания.

Заманчивая акция от магазина Valve предлагает геймерам бесплатно поиграть в два качественных проекта до 20:00 19 октября, а также приобрести их по очень выгодным ценам, если они сильно понравятся, сообщает 24 Канал.

Как провести выходные геймеру – совет от Steam

Главной звездой бесплатных выходных стал новый военный шутер Battlefield 6 от компании EA и разработчиков из Battlefield Studios.

Игра возвращает серию к масштабным современным боевым действиям, где игроки участвуют в пехотных боях, управляют танками и истребителями, а также разрушают объекты окружающей среды непосредственно во время столкновений.

Сюжетная кампания длится всего 5-6 часов и рассказывает об отряде элитных морских рейдеров Dagger 1-3, противостоящем частной военной компании Pax Armata.

Отдельной изюминкой проекта, конечно же, являются многопользовательские режимы. Разработчики недавно выпустили пятый сезон, поэтому активность в онлайн-режиме игры сейчас находится на пиковом уровне.

Трейлер игры: смотрите видео

Если после бесплатного периода вы захотите приобрести проект, разработчики предлагают скидку 60% до 20 октября, так что Battlefield 6 обойдется вам всего в 680 гривен.

Вторым бесплатным проектом выходных стал симулятор выживания в открытом мире Stranded Deep от студии Beam Team Games.

По сюжету игрок оказывается на необитаемом острове в Тихом океане после загадочной авиакатастрофы. Чтобы выжить, нужно искать питьевую воду, добывать пищу, защищаться от диких животных, следить за уровнями жажды и голода, а также беречься от солнечного удара.

Проект предлагает процедурно сгенерированный мир, где каждый новый остров уникален, а прохождение в среднем занимает до 20 часов.

Трейлер игры: смотрите видео

Разработчики продают Stranded Deep с такой же скидкой в 60%, поэтому цена проекта составляет 111 гривен до 22 октября.