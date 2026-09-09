Причины масштабного сбоя

Проблема возникла из-за ошибки в работе программного интерфейса сервиса после еженедельного технического обслуживания. Автоматические платформы для отслеживания игровых трофеев внезапно получили доступ к закрытым базам данных сервиса, пишет Neowin.

Похоже, это возможная оплошность со стороны Valve, ведь множество игр с конфиденциальной информацией сейчас доступно через API,

– прокомментировал владелец сайта Exophase Майк Бендел.

Среди обнародованных материалов игроки нашли информацию о неанонсированных играх, обновленных классических играх и ремейках:

База данных раскрыла списки достижений для таких ожидаемых проектов, как Persona 6, Kingdom Hearts 4, Gears of War: E-Day, Fable и Control Resonant.

Кроме того, в списке упоминаются ремейки Deus Ex, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Thief, а также новые части франшиз Metro 2039, Ace Combat 8 и Minecraft Dungeons 2.

Помимо громких анонсов, утечка содержит сюжетные детали и описания важных событий. Например, списки достижений для Kingdom Hearts 4 раскрыли новые игровые миры Disney, а трофеи Persona 6 намекают на ключевые повороты сюжета.

Игроки также обнаружили упоминания о неанонсированной подборке The Walking Dead от Telltale, играх по франшизам Shrek, Tetris и Twin Peaks.

Представители Valve пока воздерживаются от официальных комментариев по поводу этой ситуации. Эта утечка произошла всего через несколько дней после очередной масштабной утечки файлов с сервиса, когда появилось 12 терабайт внутренних данных Valve, что содержат закрытые сборки игр Valve, а также сторонние игры с 2003 по 2013 год.