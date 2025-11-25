5 топовых видеоигр, которые стоит приобрести в Steam на Черную пятницу

Индустрия видеоигр не оставила ПК геймеров без интересных скидок на знаменитую Черную пятницу, поэтому у поклонников виртуальных развлечений есть возможность выгодно и качественно пополнить свою библиотеку Steam.

Лучше хороших игр традиционно могут быть только хорошие игры по скидкам, а в Steam как раз проходит масштабная распродажа к Черной пятнице, сообщает 24 Канал.

Какие игры купить в Steam на Черную пятницу?

До 1 декабря в цифровом магазине Valve действуют скидки на огромное количество проектов, однако нас заинтересовали относительно свежие видеоигры, которые уже можно приобрести по несколько более приятной цене.

В частности, среди таких предложений оказался STALKER 2: Heart of Chornobyl – атмосферный шутер о выживании в постапокалиптической Чернобыльской зоне, вышедший в ноябре 2024 года.

Трейлер игры: смотрите видео

Увлекательная история, фантастический открытый мир и множество видов смертоносного оружия делают этот проект одним из лучших однопользовательских шутеров последних лет, поэтому каждый украинский геймер должен поддержать наших разработчиков и испытать их продукт собственноручно.

Тем более сейчас игру GSC Game World можно приобрести со скидкой в 30%, как можно увидеть в Steam.

Цены на версии STALKER 2:

Базовая – 979 гривен;

Deluxe – 1 329 гривен;

Ultimate – 1 784 гривны.

Если же хочется еще более "мясного" шутера, то следует обратить внимание на DOOM: The Dark Ages – жестокий средневековый экшен, где легендарный герой Думслеер добавляет в свой арсенал средневековое вооружение, щит и даже дракона.

Трейлер шутера: посмотрите ролик

Проект, вышедший только в мае 2025 года, уже получил приятную скидку в 50% в Steam, так что базовая версия обойдется вам в 1 224 гривны, а Premium Edition в 1 749 гривен.

В случае же когда наоборот хочется убавить градус "экшена", советуем попробовать приключенческую игру о самом известном археологе в мире.

Indiana Jones and the Great Circle прекрасно сочетает головоломки, исследование запутанных древних тайн и зрелищные боевые сцены в идеальный игровой коктейль, которым может гордиться и сам Харрисон Форд.

Трейлер: смотрите ролик

Базовая версия проекта MachineGames продается со скидкой в 30% и стоит 1 714 гривен.

Однако здесь действительно есть смысл несколько переплатить и выбрать Premium Edition за 2 039 гривен (40% скидки), поскольку оно содержит свеженькое сюжетное дополнение The Order of Giants, которое вам точно захочется пройти после завершения основного сюжета.

Самой дешевой игрой в нашем перечне советов станет одна из любимых видеоигр многолетнего главы SIE Worldwide Studios, головоломка 2025 года выпуска под названием Blue Prince.

Трейлер игры: посмотрите видео

Исследовать тайны поместья, который каждое утро меняет свои комнаты можно со скидкой в 34% всего за 395 гривен.

Последним из наших советов станет кооперативная игрушка Split Fiction, которая отправит вас и вашего игрового напарника или напарницу в настоящий калейдоскоп событий и эмоций, которым полны ее многочисленные миры.

Трейлер: смотрите видео

В одну минуту вы приручаете волшебных драконов, а в следующую сражаетесь в роли киберниндзя, спасаясь от ужасных троллей или уклоняясь от автомобилей на воздушной подушке, которые швыряет робот-парковщик. Это странно, это дико и это создано для того, чтобы разделить эти впечатления с кем-то,

– говорится в описании Split Fiction в Steam.

До 4 декабря Split Fiction будет продаваться в Steam со скидкой в 20% и будет стоить 1 039 гривен, что является фантастической ценой за продукт такого качества.

В конце концов, каждая из перечисленных игр стоит и своей полной цены, а возможность "урвать" их по таким выгодным предложениям – это то, за что геймеры любят Черную пятницу.

