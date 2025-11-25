5 топових відеоігор, які варто придбати у Steam на Чорну п'ятницю
- У Steam триває розпродаж до Чорної п'ятниці, де можна придбати STALKER 2: Heart of Chornobyl зі знижкою 30%.
- Також варто звернути увагу на DOOM: The Dark Ages, Indiana Jones and the Great Circle, Blue Prince та Split Fiction зі знижками до 50%.
Індустрія відеоігор не залишила ПК геймерів без цікавих знижок на славетну Чорну п'ятницю, тож у шанувальників віртуальних розваг є змога вигідно та якісно поповнити свою бібліотеку Steam.
Краще за хороші ігри традиційно можуть бути лише хороші ігри за знижками, а у Steam якраз проходить масштабний розпродаж до Чорної п'ятниці, повідомляє 24 Канал.
Які ігри купити у Steam на Чорну п'ятницю?
До 1 грудня у цифровому магазині Valve діють знижки на величезну кількість проєктів, проте нас зацікавили відносно свіжі відеоігри, які вже можна придбати за дещо приємнішою ціною.
Зокрема, серед таких пропозицій опинився STALKER 2: Heart of Chornobyl – атмосферний шутер про виживання в постапокаліптичній Чорнобильській зоні, що вийшов у листопаді 2024 року.
Трейлер гри: дивіться відео
Захоплива історія, фантастичний відкритий світ та безліч видів смертоносної зброї роблять цей проєкт одним з кращих однокористувацьких шутерів останніх років, тож кожен український геймер має підтримати наших розробників та випробувати їхній продукт власноруч.
Тим паче зараз гру GSC Game World можна придбати зі знижкою у 30%, як можна побачити у Steam.
Ціни на версії STALKER 2:
- Базова – 979 гривень;
- Deluxe – 1 329 гривень;
- Ultimate – 1 784 гривні.
Якщо ж хочеться ще більш "м'ясного" шутера, то слід звернути увагу на DOOM: The Dark Ages – жорстокий середньовічний екшен, де легендарний герой Думслеєр додає до свого арсеналу середньовічне озброєння, щит та навіть дракона.
Трейлер шутера: перегляньте ролик
Проєкт, що вийшов лише у травні 2025 року, вже отримав приємну знижку в 50% у Steam, тож базова версія обійдеться вам в 1 224 гривні, а Premium Edition у 1 749 гривень.
У разі ж коли навпаки хочеться збавити градус "екшену", радимо спробувати пригодницьку гру про найвідомішого археолога у світі.
Indiana Jones and the Great Circle прекрасно поєднує головоломки, дослідження заплутаних древніх таємниць та видовищні бойові сцени в ідеальний ігровий коктейль, яким може пишатися і сам Гаррісон Форд.
Трейлер: дивіться ролик
Базова версія проєкту MachineGames продається зі знижкою в 30% і коштує 1 714 гривень.
Одначе тут справді є сенс дещо переплатити та обрати Premium Edition за 2 039 гривень (40% знижки), оскільки воно містить свіженьке сюжетне доповнення The Order of Giants, яке вам точно захочеться пройти після завершення основного сюжету.
Найдешевшою грою в нашому переліку порад стане одна з улюблених відеоігор багаторічного очільника SIE Worldwide Studios, головоломка 2025 року випуску під назвою Blue Prince.
Трейлер гри: перегляньте відео
Дослідити таємниці маєтку, який щоранку змінює свої кімнати можна зі знижкою в 34% всього за 395 гривень.
Останньою з наших порад стане кооперативна забавка Split Fiction, яка відправить вас та вашого ігрового напарника чи напарницю у справжній калейдоскоп подій та емоцій, яким сповнені її численні світи.
Трейлер: дивіться відео
Однієї хвилини ви приручаєте чарівних драконів, а наступної б'єтеся в ролі кіберніндзя, рятуючись від жахливих тролів або ухиляючись від автомобілів на повітряній подушці, які жбурляє робот-паркувальник. Це дивно, це дико і це створено для того, щоб розділити ці враження з кимось,
– йдеться в описі Split Fiction у Steam.
До 4 грудня Split Fiction продаватиметься у Steam зі знижкою у 20% та вартуватиме 1 039 гривень, що є фантастичною ціною за продукт такої якості.
Зрештою, кожна з перелічених ігор вартує і своєї повної ціни, а можливість "урвати" їх за такими вигідними пропозиціями – це те, за що геймери люблять Чорну п'ятницю.
Що відомо про Чорну п'ятницю 2025?
В Україні цьогорічне "свято шопінгу" припадає на 28 листопада.
За тиждень до цього дня безліч магазинів та продавців послуг традиційно пропонують гарні знижки на свій асортимент.
Останніми роками набуло популярності ще одне подібне явище – кіберпонеділок. Це фактично те ж саме, що і чорна п'ятниця, але у цей день знижки більш розповсюджені в сегменті онлайн-магазинів, а не лише у фізичних закладах.