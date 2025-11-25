5 топових відеоігор, які варто придбати у Steam на Чорну п'ятницю

Індустрія відеоігор не залишила ПК геймерів без цікавих знижок на славетну Чорну п'ятницю, тож у шанувальників віртуальних розваг є змога вигідно та якісно поповнити свою бібліотеку Steam.

Краще за хороші ігри традиційно можуть бути лише хороші ігри за знижками, а у Steam якраз проходить масштабний розпродаж до Чорної п'ятниці, повідомляє 24 Канал.

Які ігри купити у Steam на Чорну п'ятницю?

До 1 грудня у цифровому магазині Valve діють знижки на величезну кількість проєктів, проте нас зацікавили відносно свіжі відеоігри, які вже можна придбати за дещо приємнішою ціною.

Зокрема, серед таких пропозицій опинився STALKER 2: Heart of Chornobyl – атмосферний шутер про виживання в постапокаліптичній Чорнобильській зоні, що вийшов у листопаді 2024 року.

Трейлер гри: дивіться відео

Захоплива історія, фантастичний відкритий світ та безліч видів смертоносної зброї роблять цей проєкт одним з кращих однокористувацьких шутерів останніх років, тож кожен український геймер має підтримати наших розробників та випробувати їхній продукт власноруч.

Тим паче зараз гру GSC Game World можна придбати зі знижкою у 30%, як можна побачити у Steam.

Ціни на версії STALKER 2:

Базова – 979 гривень;

Deluxe – 1 329 гривень;

Ultimate – 1 784 гривні.

Якщо ж хочеться ще більш "м'ясного" шутера, то слід звернути увагу на DOOM: The Dark Ages – жорстокий середньовічний екшен, де легендарний герой Думслеєр додає до свого арсеналу середньовічне озброєння, щит та навіть дракона.

Трейлер шутера: перегляньте ролик

Проєкт, що вийшов лише у травні 2025 року, вже отримав приємну знижку в 50% у Steam, тож базова версія обійдеться вам в 1 224 гривні, а Premium Edition у 1 749 гривень.

У разі ж коли навпаки хочеться збавити градус "екшену", радимо спробувати пригодницьку гру про найвідомішого археолога у світі.

Indiana Jones and the Great Circle прекрасно поєднує головоломки, дослідження заплутаних древніх таємниць та видовищні бойові сцени в ідеальний ігровий коктейль, яким може пишатися і сам Гаррісон Форд.

Трейлер: дивіться ролик

Базова версія проєкту MachineGames продається зі знижкою в 30% і коштує 1 714 гривень.

Одначе тут справді є сенс дещо переплатити та обрати Premium Edition за 2 039 гривень (40% знижки), оскільки воно містить свіженьке сюжетне доповнення The Order of Giants, яке вам точно захочеться пройти після завершення основного сюжету.

Найдешевшою грою в нашому переліку порад стане одна з улюблених відеоігор багаторічного очільника SIE Worldwide Studios, головоломка 2025 року випуску під назвою Blue Prince.

Трейлер гри: перегляньте відео

Дослідити таємниці маєтку, який щоранку змінює свої кімнати можна зі знижкою в 34% всього за 395 гривень.

Останньою з наших порад стане кооперативна забавка Split Fiction, яка відправить вас та вашого ігрового напарника чи напарницю у справжній калейдоскоп подій та емоцій, яким сповнені її численні світи.

Трейлер: дивіться відео

Однієї хвилини ви приручаєте чарівних драконів, а наступної б'єтеся в ролі кіберніндзя, рятуючись від жахливих тролів або ухиляючись від автомобілів на повітряній подушці, які жбурляє робот-паркувальник. Це дивно, це дико і це створено для того, щоб розділити ці враження з кимось,

– йдеться в описі Split Fiction у Steam.

До 4 грудня Split Fiction продаватиметься у Steam зі знижкою у 20% та вартуватиме 1 039 гривень, що є фантастичною ціною за продукт такої якості.

Зрештою, кожна з перелічених ігор вартує і своєї повної ціни, а можливість "урвати" їх за такими вигідними пропозиціями – це те, за що геймери люблять Чорну п'ятницю.

