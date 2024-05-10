Одна из стран с населением в почти 100 миллионов человек внезапно заблокировала Steam

Платформа Valve уже несколько дней недоступна во Вьетнаме. Самое интересное, что произошло это очень неожиданно, без всяких предупреждений и объяснений. Какие же могут быть причины?

Стоит отметить, что Вьетнам имеет население в почти 100 миллионов человек, а это означает большое количество пользователей сервиса в стране. Игроки быстро пришли на форумы Steam, заявив, что все местные интернет-провайдеры одновременно заблокировали доступ к программе и браузеру Valve. Один из комментаторов заявил, что разговаривал с кем-то, кто утверждал, будто приказ пришел "сверху".

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Детали

Пока что ни Valve, ни представители правительства Вьетнама не высказывались по этому поводу, но понятно, что за блокировкой стоит не компания, а власти страны.

Запрет может быть связан с местными издателями. Представитель одного из местных издателей заявил, что Steam может выпускать игры в стране без необходимости получать разрешение от местного правительства, как это делают вьетнамские разработчики.

По их словам, возможность для Valve нарушать правила является "несправедливостью по отношению к отечественным издателям. Власти [должны] принять меры по управлению этой трансграничной платформой, иначе отечественные издатели игр погибнут".

О каких же правилах идет речь Дело в цензурировании сцен насилия. Вьетнам — одна из стран, требующая от игр изменять изображения насилия или секса для того, чтобы их можно было продать. Но поскольку это до сих пор почему-то не касалось Valve и ее магазина игр, похоже, дело теперь таки дошло до того, что компанию обвинили в нарушении правительственных правил.

Но это лишь предположение СМИ. На момент написания статьи неясно, насколько эти вьетнамские издатели причастны к запрету Steam. Также неизвестно, что можно было бы сделать, чтобы отменить запрет. Во Вьетнаме нет контактного лица Valve.