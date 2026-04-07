Появилась информация о сиквеле Stellar Blade: когда его могут анонсировать

Южнокорейская студия Shift Up готовит масштабное продолжение своего самого успешного проекта, завоевавшего сердца миллионов игроков. Пока фанаты изучают первые концепт-арты, руководство компании озвучило собственную позицию относительно официальной презентации будущего хита.

Когда ждать больше информации о Stellar Blade 2?

Первая часть Stellar Blade стала для студии Shift Up настоящим прорывом, превратившись в самый популярный премиальный тайтл в портфолио разработчиков. Игра продемонстрировала впечатляющие результаты продаж на консоли PlayStation, а после релиза на платформе Steam закрепила успех, вызвав настоящий ажиотаж среди аудитории. При таких обстоятельствах появление сиквела было лишь вопросом времени, поэтому сегодня разработчики уже не скрывают факт работы над продолжением, пишет TheGamer.

Смотрите также Игрока в Pokemon Go лишили первого места на турнире из-за чрезмерной реакции на победу

Хотя подробная информация пока держится в секрете, некоторые подробности уже просочились в сеть. В частности, опубликованные самой Shift Up концепт-арты демонстрируют изуродованные и заросшие растительностью здания. Внимательные зрители, такие как Genki_JPN, заметили, что прототипом для них стал китайский город Чунцин. Это намекает на еще более масштабный и атмосферный постапокалиптический мир, где природа постепенно отвоевывает свое у человеческой цивилизации.



Концепт-арт сиквела Stellar Blade / Фото Shift Up

Генеральный директор студии Ким Хен То в недавнем интервью японскому изданию 4Gamer поделился философией разработки второй части. Он отметил, что создание видеоигр такого уровня – это длительный и кропотливый процесс, который требует максимального внимания к деталям. По его словам, со стороны часто может казаться, будто в студии ничего не происходит, однако команда работает чрезвычайно интенсивно.

Когда ждать анонс?

Руководитель подчеркнул, что Shift Up не намерен делать преждевременных анонсов. Официальная презентация состоится только тогда, когда проект приобретет надлежащий вид и будет полностью готов к демонстрации публике. Студия стремится показать игру в ее лучшей форме, избегая демонстрации сырых материалов.

Несмотря на сдержанность в заявлениях, Ким Хен Те дал фанатам повод для сдержанного оптимизма. Когда журналисты попытались узнать, насколько близка игра к тому самому идеальному состоянию, он ответил, что раскрытие конкретных сроков было бы слишком большим спойлером. Тем не менее он добавил, что сейчас настало время, когда поклонники уже могут иметь определенные ожидания.

Аналитики индустрии предполагают, что анонс может состояться на одном из крупных игровых мероприятий. Хотя Summer Game Fest может быть слишком ранней площадкой, такие события как Gamescom или The Game Awards выглядят вполне вероятными местами для премьеры трейлера.