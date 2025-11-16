Стикеры всех украинских игроков CS 2 на StarLadder Budapest Major 2025

В Counter-Strike 2 появилась плеяда новых косметических предметов, посвященных предстоящему турниру StarLadder Budapest Major 2025. Показываем, как выглядят наклейки от украинских игроков.

В конце ноября начнется главный турнир 2025 года в соревновательном CS 2 – StarLadder Budapest Major, информирует 24 Канал со ссылкой на HLTV. В честь этого события Valve традиционно добавила в игру командные и персональные наклейки.

Как выглядят наклейки украинцев?

Для киберспортсменов это обычно становится соревнованием в креативности, ведь каждый хочет создать уникальную роспись, чтобы его игровой автограф ярко выделялся среди других.

Сейчас эти предметы можно получить, открыв капсулы за 40 гривен. Какие же наклейки подготовили украинские кибератлеты?

Валерий "b1t" Ваховский из NAVI / Скриншот из CS 2

Игорь "w0nderful" Жданов с NAVI / Скриншот с CS 2

Владислав "kvem" Король из Passion UA / Скриншот из CS 2

Артем "r1nkle" Мороз из NIP / Скриншот из CS 2

Дмитрий "jambo" Семера из Fnatic / Скриншот из CS 2

Родион "fEAR" Смык из Fnatic / Скриншот из CS 2

Андрей "npl" Кухарский из B8 / Скриншот из CS 2

Даниил "headtr1ck" Валитов из B8 / Скриншот из CS 2

Алексей "alex666" Ярмощук из B8 / Скриншот из CS 2

Артем "kensizor" Капран из B8 / Скриншот из CS 2

Дмитрий "esenthial" Цвир из B8 / Скриншот из CS 2

Каждый геймер может выбрать любимый автограф, чтобы "охотиться" за ним, открывая капсулы. К примеру, нам больше всего понравились росписи w0nderful и alex666.

Поэтому, украинские поклонники Counter-Strike 2 имеют немало лакомых предметов для пополнения своей виртуальной коллекции.