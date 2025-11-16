Стікери усіх українських гравців CS 2 на StarLadder Budapest Major 2025

У Counter-Strike 2 з'явилася плеяда нових косметичних предметів, присвячених майбутньому турніру StarLadder Budapest Major 2025. Показуємо, як виглядають наліпки від українських гравців.

Наприкінці листопада розпочнеться головний турнір 2025 року у змагальному CS 2 – StarLadder Budapest Major, інформує 24 Канал з посиланням на HLTV. На честь цієї події Valve традиційно додала в гру командні та персональні наліпки.

Як виглядають наліпки українців?

Для кіберспортсменів це зазвичай стає змаганням у креативності, адже кожен хоче створити унікальний розпис, аби його ігровий автограф яскраво виділявся серед інших.

Зараз ці предмети можна отримати, відкривши капсули за 40 гривень. Які ж наліпки підготували українські кібератлети?

Валерій "b1t" Ваховський з NAVI / Скриншот з CS 2

Ігор "w0nderful" Жданов з NAVI / Скриншот з CS 2

Владислав "kvem" Король з Passion UA / Скриншот з CS 2

Артем "r1nkle" Мороз з NIP / Скриншот з CS 2

Дмитро "jambo" Семера з Fnatic / Скриншот з CS 2

Родіон "fEAR" Смик з Fnatic / Скриншот з CS 2

Андрій "npl" Кухарський з B8 / Скриншот з CS 2

Данило "headtr1ck" Валітов з B8 / Скриншот з CS 2

Олексій "alex666" Ярмощук з B8 / Скриншот з CS 2

Артем "kensizor" Капран з B8 / Скриншот з CS 2

Дмитро "esenthial" Цвір з B8 / Скриншот з CS 2

Кожен геймер може обрати найулюбленіший автограф, аби "полювати" за ним, відкриваючи капсули. До прикладу, нам найбільше сподобалися розписи w0nderful та alex666.

Отож, українські шанувальники Counter-Strike 2 мають чимало ласих предметів для поповнення своєї віртуальної колекції.