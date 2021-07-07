В стилистике GTA: энтузиаст попытался обновить экран загрузки CS:GO – видео

Энтузиаст попытался "перенести" в игру CS:GO экран загрузки из серии GTA. Своей работой он поделился на Reddit, а уже пользователи этой платформы ее высоко оценили.

Все игроки в Counter-Strike: Global Offensive знают, что компания Valve редко выпускает масштабные обновления для этой игры. Возможно, после "переезда" на новый игровой движок ситуация изменится к лучшему, правда, пока геймеры могут только фантазировать.

Именно подобной идеей и "загорелся" главный герой этой истории с никнеймом Ael_yt. Дело в том, что энтузиаст решил изменить экран загрузки в видеоигре CS:GO. Наверное, ему также очень нравится серия Grand Theft Auto, потому что именно в стилистике этих игр он и попытался выполнить новый экран загрузки. В целом это только концепт, а также можно добавить, что вряд ли что-то подобное появится в CS:GO.

Стоит отметить, что такой обновленный экран загрузки выглядит достаточно интересно. Наверное, не хватает только хоть какой-то музыкальной темы. Энтузиаст изобразил различных оперативников с CS:GO в духе GTA, а разместил он их на фоне всем известных соревновательных карт. Также можно добавить, что Ael_yt обновил и логотип этой видеоигры. Из интересного еще стоит отметить финальные секунды загрузки, когда камера постепенно приближается к главному герою (как в GTA V).

Своей оригинальной работой энтузиаст поделился на всемирно известной платформе Reddit. Стоит отметить, что поклонники CS:GO достаточно высоко оценили запись Ael_yt. Она уже попала в число лучших за последнюю неделю: более 7 тысяч лайков и 150 комментариев. В целом пользователям понравилась такая идея, поэтому они шутливо предлагают Valve взять этот замысел на вооружение.

Экран загрузки CS:GO в стилистике Grand Theft Auto – видео