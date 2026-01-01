Шесть лучших стратегий и симуляторов 2025 года, которые вам стоит попробовать, если пропустили

2025 год оказался продуктивным для поклонников стратегических проектов и симуляторов. В отличие от предыдущих периодов, когда из жанра выходило мало достойных новинок, этот подарил игрокам несколько знаковых релизов от самых популярных франшиз до новых разработок, которые смогли удивить.

Какие стратегические игры вышли в 2025 году?

Серия Two Point продолжила традицию создавать увлекательные симуляционные проекты, и Two Point Museum, которому некоторые обозреватели поставили оценку 10/10, стал ярким подтверждением этого. Игра фокусируется не на стрессе от управления, а на веселых и хаотичных моментах, которые делают процесс приятным, пишет 24 Канал.

Разработчики создали доступный менеджмент-симулятор, который удерживает внимание в течение всей кампании и в режиме "песочницы". Критики отмечают отсутствие проблем с производительностью, легкость погружения в геймплей и отсутствие того давления, которое часто сопровождает подобные проекты.

Трейлер Two Point Museum: смотрите видео

Сентябрьский релиз Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles стал возвращением классики, которую ждали фанаты серии. Оригинальный проект считается одной из лучших стратегических ролевых игр, поэтому ожидания были высокими. Расширенная версия добавила озвучивание персонажей и несколько незначительных изменений в сценарии, однако игроки могут выбрать классический режим, чтобы ощутить практически тот же опыт, что и в 1998 году.

Геймплей и система профессий остались неизменными, но улучшенная версия позволяет углубиться еще больше, сохраняя возможность "сломать" игру, если найти правильный подход.

Геймплейный трейлер Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles: смотрите видео

После почти девяти лет ожидания вышла Civilization VII, очередной выпуск известнейшей 4X-стратегии. Реакция игроков оказалась неоднозначной – на Steam игра получила "смешанные" отзывы из-за изменений, которые не всем пришлись по душе. Несмотря на это, проект остается качественным представителем серии с улучшенной системой строительства городов, особенностями ландшафта и дипломатией.

Некоторые фанаты чувствуют, что эпичность длительных партий несколько утрачена из-за быстрой смены эпох, но культовая особенность "еще один ход" никуда не исчезла. Оценки остановились на уровне около 81 – 82 баллов из 100.

Трейлер Civilization VII: смотрите видео

Tempest Rising стала духовной преемницей Command & Conquer для тех, кто скучает по классическим RTS. Разработчики из Slipgate Ironworks не пытались изобрести велосипед, вместо этого предлагая быструю стратегию в реальном времени, которая воссоздает атмосферу любимой франшизы.

Хотя мультиплеер не стал хитом, а сюжетный режим не дотянул до легендарных высот оригинала, игра дает RTS-фанатам то, чего им не хватало годами.

Трейлер Tempest Rising: смотрите видео

Дополнение War Sails для Mount & Blade II: Bannerlord стало самым большим обновлением за пять лет от первоначального релиза. Морское расширение изменило игру, добавив новые торговые маршруты, возможности для расширения империи и целый новый тип боевых действий. Изменения на карте и в Каладрии сделали и без того крепкий проект еще более завершенным.

Трейлер дополнения War Sails для Mount & Blade II: Bannerlord: смотрите видео

Последней в нашей подборке стала Anno 117: Pax Romana – городской симулятор, переносящий игроков в римскую эпоху. Игра впечатляет детализированной торговой системой, где цепи поставок могут охватывать несколько островов и регионов. Морские сражения выглядят реалистично благодаря различиям в маневренности кораблей в зависимости от типа привода.

Наземные бои тоже присутствуют, хотя они более базовые. Есть сюжетная кампания, работающая как расширенный обучающий режим, но основная глубина раскрывается в бесконечном режиме с широкими настройками сложности.

Трейлер Anno 117: Pax Romana: смотрите видео