Стример купил набор карт Pokemon за невероятную сумму и надеется "отбить" деньги

Популярный стример Ludwig совершил невероятно дорогую покупку, приобретя набор карт Pokemon. Таким образом, он планирует проверить, сможет ли вернуть потраченные деньги.

Суть эксперимента состоит в том, чтобы проверить, сколько стример сможет заработать после оценки и продажи каждой карты в отдельности. Он рискует очень приличной суммой.

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Рискованный эксперимент стримера

Первое издание карт Pokemon было выпущено еще в 1999 году. Оно попало на полки карточных магазинов по всей Северной Америке.

Оно очень быстро разошлось среди детей, желающих завершить набор, и коллекционеров, надеющихся получить одну из самых редких карт в серии.

По сей день многие люди занимаются продажами карт с покемонами, зарабатывая более чем достаточно, чтобы наслаждаться ранним "выходом на пенсию".

И стриммер Ludwig отлично это продемонстрировал, рассказав о покупке коробки первого издания карт Покемонов за 20 тысяч долларов. Теперь он хочет их оценить и узнать подлинную цену на рынке.

К цене колоды стример также прибавил еще 6 тысяч долларов за то, чтобы каждую карточку из 396 профессионально оценили и вернули ему. Риск связан с тем, что стриммер может безвозвратно потерять несколько сотен, а то и тысяч из израсходованных 26 тысяч долларов.