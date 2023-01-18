Стример купил набор карт Pokemon за невероятную сумму и надеется "отбить" деньги
Источник:Ludwig в TikTok
Популярный стример Ludwig совершил невероятно дорогую покупку, приобретя набор карт Pokemon. Таким образом, он планирует проверить, сможет ли вернуть потраченные деньги.
Суть эксперимента состоит в том, чтобы проверить, сколько стример сможет заработать после оценки и продажи каждой карты в отдельности. Он рискует очень приличной суммой.
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Рискованный эксперимент стримера
Первое издание карт Pokemon было выпущено еще в 1999 году. Оно попало на полки карточных магазинов по всей Северной Америке.
Оно очень быстро разошлось среди детей, желающих завершить набор, и коллекционеров, надеющихся получить одну из самых редких карт в серии.
По сей день многие люди занимаются продажами карт с покемонами, зарабатывая более чем достаточно, чтобы наслаждаться ранним "выходом на пенсию".
И стриммер Ludwig отлично это продемонстрировал, рассказав о покупке коробки первого издания карт Покемонов за 20 тысяч долларов. Теперь он хочет их оценить и узнать подлинную цену на рынке.
К цене колоды стример также прибавил еще 6 тысяч долларов за то, чтобы каждую карточку из 396 профессионально оценили и вернули ему. Риск связан с тем, что стриммер может безвозвратно потерять несколько сотен, а то и тысяч из израсходованных 26 тысяч долларов.