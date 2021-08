Стример поразил сеть, пройдя Sekiro: Shadows Die Twice вслепую всего за 4,5 часа

Mitchriz – стример, вероятно, первый в мире прошедший хардкорный экшен Sekiro: Shadows Die Twice вслепую, к тому же за невероятно короткое время. Подробнее о достижении геймера в материале.

Sekiro: Shadows Die Twice – отнюдь не легкая видеоигра и это подтвердят десятки, а то и сотни геймеров и их пострадавших геймпадов. Иногда после очередной неудачи, хочется просто закрыть глаза, чтобы не видеть того, что происходит на экране, однако, как оказалось, даже так эту игру все же можно пройти.

Вот это придумал Съешь кусочек, чтобы восстановить здоровье – геймер создал геймпад из пиццы для Dark Souls

Итак, стример Mitchriz после изнурительного месяца приготовлений все же сумел совершить задуманное и прошел хардкорный экшен Sekiro: Shadows Die Twice вслепую. На это у него ушло всего лишь 4 часа 35 минут.

Исходя из времени прохождения становится понятно, что геймер использовал различные спидранерские трюки для достижения цели, но это не отменяет уникальности его свершения. Чтобы завершить игру как можно скорее, стример также был вынужден выбрать концовку под названием "Сура", ведь на достижение других финалов пошло бы гораздо больше времени.

Для ориентации в пространстве и перемещений Mitchriz использовал слух, игровые предметы и собственную память. Конечно, без курьезов не обошлось и несколько раз за прохождение стример ненароком все же падал в пропасть и умирал, однако это его не остановило.

Полная запись прохождения Sekiro вслепую



Геймер не только блестяще находил нужный путь, но и относительно легко побеждал боссов игры. Так, например, Mitchriz отметил, что самым сложным противником для него стала Обезьяна-страж – ее парню удалось убить только с шестой попытки. Зато с Иссином, финальным антагонистом экшена, считающегося одним из самых сложных врагов во всей игре, наш сорвиголова справился всего лишь со второго раза.

Достижения стримера делает невероятным еще и тот факт, что даже без повязки на глаза масса игроков загрузили модификацию, добавляющую в Sekiro выбор режимов сложности.

Sekiro: Shadows Die Twice – одна из самых популярных игр в Steam, победитель ряда премий и гордый носитель звания "Лучшая игра 2019". Попробовать свои силы в выдающемся проекте от From Software можно на ПК, PS4 и Xbox One.