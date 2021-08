Стрімер вразив мережу, пройшовши Sekiro: Shadows Die Twice наосліп всього за 4,5 години

Mitchriz – стрімер, що, ймовірно, першим у світі пройшов хардкорний екшн Sekiro: Shadows Die Twice наосліп, до того ж за неймовірно короткий час. Детальніше про досягнення геймера у матеріалі.

Sekiro: Shadows Die Twice – аж ніяк не легка відеогра і це підтвердять десятки, а то й сотні геймерів і їх постраждалих геймпадів. Іноді після чергової невдачі, хочеться просто заплющити очі, щоб не бачити того, що відбувається на екрані, проте, як виявилося, навіть так цю гру все ж можна пройти.

Отож, стрімер Mitchriz після виснажливого місяця приготувань все ж зумів звершити задумане і пройшов хардкорний екшн Sekiro: Shadows Die Twice наосліп. На це у нього пішло всього лише 4 години 35 хвилин.

З часу проходження стає зрозуміло, що геймер використовував різноманітні спідранерські трюки для досягнення мети, проте це не скасовує унікальності його вчинку. Щоб завершити гру якомога швидше, стрімер також був змушений вибрати кінцівку під назвою "Сура", адже на досягнення інших фіналів пішло б набагато більше часу.

Для орієнтації в просторі та переміщень Mitchriz використовував слух, ігрові предмети та власну пам'ять. Звісно, що без курйозів не обійшлося і кілька разів за проходження стрімер ненароком все ж падав у прірву і вмирав, проте це його не зупинило.

Повний запис проходження Sekiro наосліп



Геймер не лише блискуче знаходив потрібний шлях, але й відносно легко перемагав босів гри. Так, наприклад, Mitchriz зазначив, що найскладнішим супротивником для нього стала Мавпа-страж – її хлопцеві вдалося вбити лише з шостої спроби. Зате з Іссіном, фінальним антагоністом екшену, якого вважають одним з найскладніших ворогів в усій грі, відчайдух впорався всього лише з другого разу.

Досягнення стрімера робить неймовірним ще й той факт, що навіть без пов'язки на очі маса гравців завантажили модифікацію, що додає у Sekiro вибір режимів складності.

Sekiro: Shadows Die Twice – одна з найпопулярніших ігор у Steam, переможець низки премій та гордий носій звання "Краща гра 2019 року". Спробувати власні сили у видатному проєкті від From Software можна на ПК, PS4 та Xbox One.