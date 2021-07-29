Здавалося б, що після проходження наосліп та перемоги над босами без використання ударів фанати Dark Souls уже нічим не здивують геймерську спільноту, проте у гравця під ніком SuperLouis64, схоже була своя думка на цей рахунок.

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Ентузіаст створив незвичний контролер для гри у проєкт від From Software, використавши для цього запашну італійську піцу. Геймер поділився власною вигадкою у твітері, щоб розповісти, як саме йому вдалося налаштувати "їстівний контролер", перетворивши Dark Souls на те, що він назвав "Plug-n-Eat" досвідом.

Чоловік пояснив, що кожен зі шматочків страви він використав для різних ігрових дій, за що вони отримали відповідні назви, наприклад Піца Атаки чи Піца Перекатів. Проте особливе місце у цьому списку посів шматок, що відповідав за відновлення здоров'я. Це звучить неймовірно, але коли геймер відкушував від нього – персонаж у грі пив флягу з естусом, таким рівнем взаємодії контролера з користувачем не може похвалитися навіть новітній геймпад DualSense для PS5.



Хоча такий метод гри може буквально не прийтися комусь до смаку, він все ж досить кмітливо вирішує проблему жирних плям на контролерах, які залишаються, коли геймери намагаються одночасно грати і перекусити.

Це далеко не перший випадок, коли фантазія гравців, перетворює їжу у геймпади для відеоігор. На початку року гравець зумів пройти хітову Hades граючи на гранаті, а інший стрімер використовував французький багет для гри у Call of Duty: Warzone.

Ніхто не знає які ще дивні витівки вигадають шанувальники проєктів від From Softvare в очікуванні новинки студії Elden Ring, вихід якої заплановано на 21 січня 2022 року, проте абсолютним фактом є те, що перемога у Dark Souls ще ніколи не смакувала так добре, як із контролером авторства SuperLouis64.