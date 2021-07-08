Франшиза Dark Souls привертає до себе увагу особливого виду геймерів. Це гравці, які не лише відкриють кожну таємницю, яку може запропонувати Dark Souls, але й будуть постійно шукати шляхи ускладнити й без того неймовірно складну гру. Останнім яскравим прикладом є челендж стрімерки DontRachQuit, яка перемогла сумнозвісних босів Орнштейна Драконоборця та Палача Смоуга у вельми унікальному стилі.

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Геймери, знайомі з франшизою, знають, що не лише володіння зброєю є основною навичкою персонажа гри, не менш важливими є парирування і перекати. Саме останні зацікавили DontRachQuit. Простіше кажучи, вона подумала, а що якщо я переможу одних із найскладніших босів гри, не застосовуючи зброю, а просто "вкочуючись" в них?

Зазвичай перекати в Dark Souls не заподіюють ворогам жодної шкоди. Звісно, існує невелика ймовірність скинути ворога з обриву скелі, вкотившись в нього, але просто врізаючись в суперника раз за разом не можна вбити бодай якогось скелета, не кажучи вже про боса. Ось чому DontRachQuit довелося трішки схитрити та використати мод для Dark Souls, який одразу надав у її розпорядження комплект броні "Armor of Thorns", який має спеціальну здатність, а саме може завдати від 10 до 50 очків шкоди ворогам, в яких врізається перекатом гравець.

Одначе не думайте, що наявність такої броні полегшує завдання стрімерки. Зрештою, DontRachQuit провела близько шести годин, намагаючись досягти бажаного, а успішна спроба зайняла в неї понад 40 хвилин.

Хайлайти сутички



Як пізніше розповіла стрімерка, найскладніше було не стільки "вкотитися" в Орнштейна та Смоуга, а уникнути їхніх атак і вижити. Цікавим є те, що невдовзі після закінчення челенджу батареї бездротового контролера Xbox жінки сіли – можна лише уявити у якому б розпачі перебувала б геймерка, якби бійка тягнулася бодай на п’ять хвилин довше.

Не можна переоцінити наскільки складною є сутичка проти цих двох, навіть без усіляких челенджів. Ця солодка парочка легко потрапляє у вершину списку найскладніших босів франшизи Dark Souls.

Я зробила це, я перемогла їх! Я перемогла їх! Це було тааак важко, – сказала розчулена DontRachQuit одразу після закінчення успішної спроби.

І ми справді їй віримо і з нетерпінням очікуємо нових звершень від відчайдушної геймерки.