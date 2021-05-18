Усі геймери знають про хардкорність та брутальність серії Dark Souls, яка не шкодує новачків. Перша гра у цій серії вийшла ще у 2011 році та отримала виключно схвальні відгуки від критиків та геймерів. Напевно, більшості ця відеогра запам'яталася дуже складними битвами з босами, які примушували геймерів страждати. Не став винятком й головний герой цієї історії, який вирішив провести цікавий експеримент у цій грі.

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Напевно, чималій кількості гравців у Dark Souls запам'яталася епічна битва з Орнштейном та Смоугом. Геймерам потрібно битися одночасно з обома босами, а після вбивства одного з них, легше не стає. Річ у тім, що інший бос, який вижив, поглинає силу вбитого, отримує частину його вмінь та повністю відновлює своє здоров'я. Користувачу з нікнеймом Zullie the Witch стало цікаво, чи можна уникнути другої частину бою, якщо вбити цих ворогів одночасно. Для цього він провів навіть цілу серію експериментів, а також знайшов відповідь на своє цікаве питання.

Спершу він використав заклинання, яке завдає шкоду всім ворогам у межах визначеної області (AOE). В обох босів здоров'я одночасно знизилося до нуля, але виграв Орнштейн. Zullie the Witch помітив, що першим впав на землю Смоуг, бо анімація його смерті швидше. Ентузіаст вирішив перевірити таку теорію, а для цього скористався модифікацією, яка прискорює анімацію смерті Орнштейна. Він повторив свій експеримент, і вже цього разу перемогу здобув саме Смоуг. Автор подумав, що відеогру більше цікавить фінальна анімація, а не показник здоров'я.

Щоправда, на цьому ентузіаст не зупинився, бо існувала невелика ймовірність, що при одночасному падінні цих босів, другої фази бою можна було б уникнути. Для цього Zullie the Witch сторонніми програмами знизив показник здоров'я ворогів до нуля, а потім вивантажив їхні моделі з відеогри. Цього разу бій продовжився також, бо перемогу чомусь автоматично зарахували Орнштейну. Але й на цьому головний герой не зупинився, бо вирішив ще й "покопатися" у файлах гри Dark Souls, щоб нарешті знайти точну відповідь.

Виявляється, що уникнути другої фази бою не вийде взагалі, бо для таких випадків босом за замовчуванням прописаний саме Орнштейн. А Смоуг може перейти у наступну фазу лише тоді, коли Орнштейн помирає першим. Експеримент Zullie the Witch дуже сподобався користувачам у мережі, а оригінальний запис вже зібрав майже 200 тисяч переглядів.

Експеримент у відеогрі Dark Souls від Zullie the Witch – відео