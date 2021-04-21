Геймер шокував мережу відео у якому отримав перемогу над одним з найскладніших босів Dark Souls, граючи наосліп з фортепіано у якості контролера, та ще й не отримавши жодної шкоди. Дивовижне відео у матеріалі.

Серія Dark Souls відома завдяки багатьом речам, проте головним чином, звісно, завдяки своїй неймовірній складності та геймплею, який не прощає помилок. Будь-яка складна, але хороша гра організовує навколо себе справжню спільноту любителів складних викликів. Один з таких, здається, зумів перевершити всі "подвиги" гравців у Dark Souls, які були до цього.

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Це далеко не вперше, коли геймери використовують музичні інструменти замість геймпаду в улюбленій грі, проте ще ніколи це не було так дивовижно.

Аргентинський стрімер FryderyG виконав власний божевільний челендж – перемогти Лицаря Арторіаса, не отримавши жодного удару, з зав'язаними очима і використовуючи піаніно замість стандартного контролера. Це просто божевільне досягнення, яке, безсумнівно, таїть за собою неймовірну кількість невдалих спроб. У відео в твіті FryderykG битва з босом показана повністю і навіть знаючи, що він врешті-решт переможе, за цим неймовірно цікаво спостерігати.

Este fue un intento fallido.... era más épico, pero bueno. pic.twitter.com/ElQriOkQRh — FryderykG (@FryderykG_) April 13, 2021

Перемогти будь-якого боса у Dark Souls, граючи на фортепіано замість геймпаду було б досить складно саме по собі, та що там, деякі геймери мають величезні труднощі й на стандартних контролерах, але зробити це із зав'язаними очима та не зазнавши жодного удару – просто неймовірно. До того ж Лицар Арторіас є одним із найскладніших босів у всій серії.

Геймери, які не дуже знайомі з Dark Souls, можуть не зрозуміти, як взагалі можна грати в подібну гру із зав'язаними очима. Хоча це все ще неймовірно складно, можливим це робить чудовий саунд дизайн Dark Souls, адже багато атак босів супроводжуються особливими звуковими ефектами. Це означає, що гравець, який досконало вивчив боса у грі, може лише опираючись на ці звукові ефекти знати, що саме той замислив, навіть не бачачи цього.

Досягнення FryderykG є напрочуд неймовірним результатом шаленої цілеспрямованості та свідченням величезного впливу серії Dark Souls на світ відеоігор. Навіть серед громади, яка полюбляє справді важкі завдання – це досягнення вражає та навряд чи скоро знайдеться той, хто ризикне його повторити.