Геймер шокировал сеть видео в котором одержал победу над одним из самых сложных боссов Dark Souls, играя вслепую с фортепиано в качестве контроллера, да еще и не получив никакого урона. Удивительное видео в материале.

Серия Dark Souls известна благодаря многим вещам, однако главным образом, конечно, благодаря своей невероятной сложности и геймплею, не прощаещему ошибок. Любая сложная, но хорошая игра организует вокруг себя настоящее сообщество любителей сложных вызовов. Один из таких, кажется, сумел превзойти все "подвиги" игроков в Dark Souls, которые были до этого.

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Это далеко не первый раз, когда геймеры используют музыкальные инструменты вместо геймпада в любимой игре, однако никогда это не было так удивительно.

Аргентинский стример FryderyG выполнил собственный сумасшедший челлендж – победить Рыцаря Арториаса, не получив ни одного удара, с завязанными глазами и используя пианино вместо стандартного контроллера. Это просто сумасшедшее достижение, которое, несомненно, таит за собой невероятное количество неудачных попыток. В видео в твите FryderykG битва с боссом показана полностью и даже зная, что он в конце концов победит, за этим невероятно интересно наблюдать.

Este fue un intento fallido.... era más épico, pero bueno. pic.twitter.com/ElQriOkQRh — FryderykG (@FryderykG_) April 13, 2021

Победить любого босса в Dark Souls, играя на фортепиано вместо геймпада было бы достаточно сложно само по себе, да что там, некоторые геймеры имеют огромные трудности и на стандартных контроллерах, но сделать это с завязанными глазами и не получив ни одного удара – просто невероятно. К тому же Рыцарь Арториас является одним из самых сложных боссов во всей серии.

Геймеры, которые не очень знакомы с Dark Souls, могут не понять, как вообще можно играть в подобную игру с завязанными глазами. Хотя это все еще невероятно сложно, возможным это делает замечательный саунд дизайн Dark Souls, ведь многие атаки боссов сопровождаются особыми звуковыми эффектами. Это означает, что игрок, который досконально изучил босса в игре, может знать, что именно тот задумал опираясь только лишь на эти звуковые эффекты, даже не видя врага.

Достижения FryderykG является удивительным, невероятным результатом безумной целеустремленности и свидетельством огромного влияния серии Dark Souls на мир видеоигр. Даже среди сообщества любителей действительно трудных задач – это достижение впечатляет и вряд ли скоро найдется тот, кто рискнет его повторить.