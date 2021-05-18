Все геймеры знают о хардкорности и брутальности серии Dark Souls, которая не жалеет новичков. Первая игра в этой серии вышла еще в 2011 году и получила исключительно положительные отзывы от критиков и геймеров. Наверное, большинству эта видеоигра запомнилась очень сложными сражениями с боссами, которые заставляли геймеров страдать. Не стал исключением и главный герой этой истории, который решил провести интересный эксперимент в этой игре.

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Наверное, немалому количеству игроков в Dark Souls запомнилась эпическая битва с Орнштейном и Смоугом. Геймерам нужно сражаться одновременно с обоими боссами, а после убийства одного из них, легче не становится. Дело в том, что второй босс, который выжил, поглощает силу убитого, получает часть его умений и полностью восстанавливает свое здоровье. Пользователю с никнеймом Zullie the Witch стало интересно, можно ли избежать второй части боя, если убить этих врагов одновременно. Для этого он провел даже целую серию экспериментов, а также нашел ответ на свой интересный вопрос.

Сначала он использовал заклинание, которое наносит урон всем врагам в пределах определенной области (AOE). В обоих боссов здоровья одновременно снизилось до нуля, но выиграл Орнштейн. Zullie the Witch заметил, что первым упал на землю Смоуг, потому что анимация его смерти быстрее. Энтузиаст решил проверить такую теорию, а для этого воспользовался модификацией, которая ускоряет анимацию смерти Орнштейна. Он повторил свой эксперимент, и уже в этот раз победу одержал именно Смоуг. Автор подумал, что видеоигру больше интересует финальная анимация, а не показатель здоровья.

Правда, на этом энтузиаст не остановился, потому что существовала небольшая вероятность, что при одновременном падении этих боссов, второй фазы боя можно было бы избежать. Для этого Zullie the Witch сторонними программами снизил показатель здоровья врагов к нулю, а затем выгрузил их модели с видеоигры. На этот раз бой продолжился также, потому что победу почему-то автоматически зачислили Орнштейну. Но и на этом главный герой не остановился, поскольку решил еще и "покопаться" в файлах игры Dark Souls, чтобы наконец-то найти точный ответ.

Оказывается, что избежать второй фазы боя не получится вообще, потому что для таких случаев боссом по умолчанию прописан именно Орнштейн. А Смоуг может перейти в следующую фазу только тогда, когда Орнштейн умирает первым. Эксперимент Zullie the Witch очень понравился пользователям в сети, а оригинальная запись уже собрала почти 200 тысяч просмотров.

Эксперимент в видеоигре Dark Souls от Zullie the Witch​ – видео