Минулого тижня студія FromSoftware вперше показала геймплейний трейлер гри Elden Ring. Геймери були в захваті від цієї події, тому й не дивно, що розробники вирішили на цьому не зупинятися.

Не пропустіть Вона все-таки існує: FromSoftware повноцінно представила відеогру Elden Ring – фото, відео

Новою та дуже цікавою інформацією про відеогру Elden Ring поділився голова FromSoftware Хідетака Міядзакі. Спочатку він поспілкувався з пресою у межах E3 2021, а потім дав інтерв'ю порталу Famitsu. Тому ми зібрали всю найцікавішу інформацію в одному матеріалі.

Сюжет

За сюжетом, могутнє кільце було роздроблене, а його уламки забрали місцеві напівбоги. Їм захотілося отримати ще більше влади, тому вони й розпочали масштабну війну. Головному герою потрібно буде повернутися у ці землі, щоб стати їх новим правителем. Уже відомо, що у грі буде кілька кінцівок, які залежать від дій гравця. Розробник додав, що серйозно впливатимуть на фінал відносини з персонажами. Загалом пройти Elden Ring можна за 30 годин, щоправда, якщо не витрачати час на дослідження світу.

Відеогра Elden Ring / Фото портал Bandai Namco

Відкритий світ та геймплей

В грі Elden Ring буде найбільший відкритий світ в історії студії FromSoftware. Поділений він на шість регіонів, які можна досліджувати у будь-якому порядку. Також розробник додав, що у кожній такій локації править місцевий напівбог, який володіє уламком кільця. Цікаво, що незвичайні чи важливі місця не будуть позначатися на мапі, а геймерам потрібно самим залишати відповідні мітки, якщо вони планують повертатися у цю точку знову.

Розробники зробили серйозну ставку саме на відкритий світ в Elden Ring. Вони хочуть, щоб геймери витрачали час на його дослідження, а для цього навіть додали у гру коней та зменшили шкоду від падінь. До речі, коней можна буде використовувати у боях, а також для того, щоб застрибувати на виступи чи схили. Загалом у відкритому світі можна знайти різноманітну зброю, обладунки та додаткові вміння. Тобто гра буде всіляко винагороджувати гравців, які полюбляють займатися дослідженням.

Хідетака Міядзакі відзначив, що Elden Ring можна буде пройти різноманітними методами. У грі навіть з'явиться стелс, який можна використовувати не лише для вбивств, а й для дослідження локацій. Також відомо, що у відеогрі буде понад сто різноманітних навиків, які не прив'язані до зброї. З цікавого ще можна відзначити систему з духами ворогів. Останніх можна буде збирати, щоб у потрібний момент викликати на свою сторону.

Відеогра Elden Ring / Фото портал Bandai Namco

Роль Джорджа Мартіна

Письменник створив своєрідний фундамент цього фентезійного світу: міфологію та сетинґ. А вже на основі його напрацювань й розроблювалася відеогра. Цікаво, що назву ігрового світу ("Lands Between") вигадав саме Джордж Мартін. Загалом розробники дуже високо оцінили роботу письменника та його вклад у розробку Elden Ring.

Наостанок варто додати, що реліз цієї відеогри заплановано на 21 січня 2022 року. Ціну розробники поки не називали, хоча вже відомо, що гра вийде на PC, PS5, Xbox Series, PS4 та Xbox One.

Трейлер відеогри Elden Ring – відео