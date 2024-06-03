Стример жестоко проучил игрока, который попытался угнать его машину в Fortnite

Сейчас в Fortnite есть весьма надоедливая механика, которая позволяет посторонним садиться в ваш нитромобиль. Стример FNTireguy столкнулся с такой ситуацией, но нашел из нее очень креативный выход. К сожалению, сам он после этого остался без транспортного средства.

Как это было

FNTireguy опубликовал видео, в котором показал весь процесс. Ролик начинается с того, что стример управляет своим нитромобилем, заявляя, что "он все еще внутри", имея в виду человека, который без разрешения сел в транспорт вместе с ним.

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Сначала игрок ездит по дорогам, но потом заезжает на склон в поисках Rift – портала, который может перенести вас к Floating Island или Плавучим островам. Ему повезло: прямо перед ним оказался такой портал и он наехал на него, начав немедленное перемещение.

Автомобиль выдержал падение с высоты, а ворвавшийся внутрь безбилетный, все еще находился там. Тогда FNTireguy разогнался и направил транспорт к границе острова. Дело в том, что такие острова левитируют в воздухе, а значит любой может упасть за их пределы и разбиться.

Но стример не собирался умирать в одиночку: он выскочил из машины в последний момент, а в придачу еще и бросил в нее взрывчатку Boogie Bomb. Судя по всему, она выбила недобросовестного вора из салона и тот на секунду завис в воздухе, а потом полетел вниз вслед за машиной.

На последних кадрах мы видим, как тот падает вниз, а все его предметы выпадают после смерти.

Весь процесс показан в ролике: смотрите видео

Если вам удалось заполучить приличную машину, вероятность того, что другие игроки похитят ее, довольно высока. Но такой хитрый способ можно применить, чтобы проучить их раз и навсегда. Судя по всему, бросание Boogie Bomb является обязательным элементом, поскольку, находясь в машине, персонаж может выжить.

Таким образом, все, что вам нужно, – это найти портал к Плавающему острову (обычно один есть под или вблизи него) и точный расчет тайминга. Разгонитесь, выйдите из авто, и дождитесь, пока оно по инерции достигнет края острова. Бросьте бомбу в тот момент, когда машина уже начнет падать вниз.

Судя по всему, недобросовестные игроки, которые начинают падать, не могут использовать свой планер для безопасной посадки, как показано в ролике. Хотя, возможно, что этот просто не успел среагировать и открыть его. Если вам повезет провернуть тот же трюк, вы сможете активировать свой планер, чтобы подлететь к упавшему персонажу,, и собрать все его вещи.