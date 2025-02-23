Страсть к видеоиграм иногда может привести вас к работе мечты, как это доказал стример Аарон Хант из Великобритании, информирует 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Из виртуального футбола в реальный

Аарон Хант из Болтона проводил трансляции из симулятора Football Manager на Twitch, где он творил настоящие чудеса во главе ФК "Дэйзи Хилл".

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Его заметил реальный владелец команды Ли Хилл и предложил должность "главы клуба" в надежде, что геймер сможет повторить свой виртуальный успех и обеспечить команде повышение в классе.

Ладно, шеф Дейзи Хилл, это другой шеф Дейзи Хилл,

– именно такое сообщение с предложением сотрудничества мистер Хилл отправил стримеру в Instagram.

На данный момент команда новоиспеченного руководителя занимает 12-е место в NWCFL – футбольной лиге северо-западных графств. Клуб, создан в далеком 1894 году, является одним из членов-основателей этой лиги, но недавно оказался под угрозой расформирования из-за финансовых трудностей.

Именно с этим намерен бороться Аарон Хант, который имеет тысячи подписчиков в социальных сетях и планирует с их помощью увеличить количество посетителей домашних матчей и привлечь спонсоров, чтобы спасти клуб.

Следует отметить, что это может действительно сработать, ведь дебютное видео стримера об этом проекте набрало более 88 тысяч просмотров, в то время, как на матчи коллектива приходит в среднем 50 человек.

Ролик геймера – смотрите видео

Я буду учиться на работе каждый день, и это не произойдет сразу, но я действительно думаю, что этот футбольный клуб имеет потенциал, чтобы продвинуться далеко,

– говорит Хант.

Интересно будет взглянуть куда приведет ФК "Дейзи Хилл" вчерашний виртуальный менеджер.