Стример Warzone показал "легальный" способ полностью убрать отдачу при стрельбе: видеогайд

Стример и ютубер Rara обнаружил метод для пользователей ПК, позволяющий полностью убрать отдачу при стрельбе из любого оружия в Call of Duty: Warzone. Детальнее в материале.

Call of Duty: Warzone все еще переживает трудные времена. Кроме технических проблем и недовольства новой картой, фанаты игры страдают от орд читеров и даже новая система Ricochet не особенно помогает в борьбе с ними.

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В добавок к этому, ютубер и стример Rara поделился своей ужасной находкой.

Геймер нашел способ, полностью убирающий любую отдачу при стрельбе на ПК, правда, только при использовании контроллера. Если коротко, то суть метода заключается в применении специальных настроек для DS4.

что DS4 – это программа, позволяющая геймерам использовать и настраивать контроллеры в различных играх на ПК.

Именно с помощью этого приложения геймеры могут довольно тонко настроить работу гироскопов в контроллерах. После определенных манипуляций в программе игрокам достаточно просто наклонить геймпад вниз во время стрельбы и гироскоп сделает свое дело почти полностью нивелировав отдачу.

Полное видео с подробным объяснением настроек от Rara



Кроме детального гайда о том, как добиться такого эффекта, Rara в своем видео также выразил предположение, что этим методом могут уже достаточно долго пользоваться популярные стримеры и киберспортсмены, ведь обнаружить его практически невозможно.

При этом геймер заявил, что первоочередной целью записи видео как раз является попытка привлечь внимание разработчиков к этой проблеме.