Геймеры 30 лет верили в вымышленную пасхалку: ИИ расшифровал самую известную надпись в Super Mario 64

Поклонники легендарной игры Super Mario 64 на протяжении 30 лет пытались разгадать смысл размытой таблички во дворе замка принцессы Пич. В конце концов это стало возможным благодаря ИИ.

Долгое время поклонники верили в тайное послание о Луиджи, однако новое исследование с помощью нейросети раскрыло истинное значение надписи, сообщает Gamerant.

Секрет зашифрованной пиксельной надписи

Разработчики Nintendo создали табличку на статуе звезды еще в 1996 году в виде крошечной текстуры размером 32 на 32 пикселя, где высота букв составляет всего от 3 до 5 пикселей.

Из-за этого игроки годами считали, что на камне высечена фраза "L is real 2401", которая якобы указывала на возможность разблокировать нового игрового персонажа – Луиджи.

В конце концов пользователь Reddit SpeekSecure провел новое исследование, которое опровергло это предположение. С помощью нейросети Claude версии 5.5 он полностью воссоздал рабочий процесс художника текстур 1996 года.

Автор эксперимента подобрал шрифт того времени, уменьшил полотно до 32 на 32 пикселя, добавил легкое размытие и наложил текстуру на камень. После этого графический процессор протестировал миллионы комбинаций шрифтов, настроек и предложений, пока не нашел точное совпадение с пикселями из игры. Лучшие результаты показал оригинальный шрифт Palatino Bold Italic от компании Adobe из файла 1990 года, который тогда поставлялся на каждом компьютере Mac с принтерами PostScript.

Итак, расшифрованный текст звучит как "Eternal Star. We hope so" ("Вечная звезда. Мы надеемся на это"). Это довольно трогательное обращение создателей игры, которое одновременно является отсылкой к миру Марио и выражает надежду разработчиков на то, что их игра и главный герой станут вечной легендой игровой индустрии.

Таким образом, несмотря на надежды многих поклонников найти способ сыграть за Луиджи, реальное послание оказалось лишь символическим пожеланием будущему проекту.