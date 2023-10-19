Критики высоко оценили Super Mario Bros Wonder в преддверии релиза

Новая игра Super Mario Bros. Wonder уже готова к своему релизу 20 октября 2023 года на платформе Nintendo Switch. В преддверии выхода игры критики оценили ее как действительно хорошую игру.

В Super Mario Bros. Wonder дебютирует новый голос главного героя. Марио озвучил Кевин Афгани, заменив Чарльза Мартине, отлично выполнявшего свою работу более 30 лет.

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Оценки новой Super Mario

Средняя оценка на портале Metacritic – 93 балла. Конечно, Super Mario Bros. Wonder получила отметку "надо играть". Критики – даже среди тех, кто не поставил 100 баллов – называют Super Mario Bros. Wonder лучшей 2D-игрой серии со времен SNES.

Платформер получил новую жизнь благодаря новому фантастическому стилю графики, отличным абсурдным преобразованиям и гибкой настройке сложности.

Обзор игры Super Mario Bros. Wonder – смотрите видео

Только на бал ниже в среднем игра имеет OpenCritic. Это тоже довольно хороший рейтинг для новой Super Mario. 97% критиков рекомендуют игру.