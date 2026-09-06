Обама против Месси: появился безумный браузерный файтинг, в который можно загрузить кого угодно

Поклонники файтинга Super Smash Bros получили возможность устраивать бои между знаменитостями прямо в браузере благодаря креативному проекту разработчика Томаса Димсона.

Энтузиаст создал сайт Smash.fun, который позволяет добавлять в легендарную игру практически любых персонажей с помощью искусственного интеллекта, сообщает Dexerto.

Невиданный ростер бойцов

Проект работает на основе полной декомпиляции оригинальной игры Super Smash Bros. 64, которую разработчик перенес в браузер с помощью технологии WebAssembly.

На сайте уже более 1000 бойцов, созданных ИИ, в том числе Дональд Трамп, Тейлор Свифт, Стив Джобс, Илон Маск, Барак Обама, стример IShowSpeed и даже Иисус Христос.

Я люблю Smash 64, но мне хотелось самому стать частью этой игры. Поэтому я взломал оригинал для работы в браузере и добавил туда себя и еще более 1000 других персонажей,

– прокомментировал свой проект разработчик в X.

Демонстрация геймплея: смотрите видео

I love Smash 64, но я хотел бы быть в ней, поэтому я взломал оригинальную игру, чтобы она работала в браузере, и добавил туда себя и более 1000 других персонажей



Загрузите себя на smash dot fun pic.twitter.com/by4SmTuyvV – Thomas Dimson (@turtlesoupy) 4 сентября 2026

Процесс добавления нового персонажа максимально прост. Пользователям достаточно ввести имя и загрузить фотографию на сайт smash.fun. Система автоматически создает низкополигональную модель персонажа, адаптируя ее под один из 12 оригинальных скелетов игры.

Искусственный интеллект не просто накладывает фото на готовый шаблон, а генерирует полноценного бойца в уникальном стиле Nintendo 64. Помимо самой модели, платформа создает портрет для выбора героя, иконку жизни, эмблему серии и даже озвучку от виртуального диктора.

Защита от исков

Несмотря на то, что японская корпорация Nintendo крайне ревностно относится к своим авторским правам и часто блокирует неофициальные фанатские проекты, создатель Smash.fun нашел оригинальный выход из ситуации.

Сама платформа не содержит никаких игровых файлов или интеллектуальной собственности компании. Игроки загружают собственную легальную копию ROM-файла игры Super Smash Bros для консоли Nintendo 64. Все игровые данные и сам файл система обрабатывает исключительно в браузере пользователя на его локальном устройстве без передачи на серверы разработчика. Это позволяет избежать юридических претензий со стороны правообладателей.