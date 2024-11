Главный турнир League of Legends World Championship 2024 объявил победителя

Главный турнир по League of Legends 2024 года наконец завершился. Это был эпический финал, который собрал у экранов рекордное количество зрителей не только для самой игры, но и в целом для сферы киберспорта. Раскрываем команду-победительницу, если вы вдруг пропустили эфир.

Кто победил в World Championship 2024

В напряженном финальном поединке на лондонской арене O2 команды Bilibili и T1 столкнулись в эпическом поединке. Но победителем может быть только один, и это – южнокорейская T1, которая забрала домой главный приз в размере 445 000 долларов, а также турнирный трофей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

Смотрите также Чемпионат мира по LoL 2024 установил невероятный рекорд по количеству зрителей

Этот гранд-финал чемпионата мира по League of Legends войдет в историю:

По данным Esports Charts, только церемония открытия собрала более 4,2 миллиона одновременных зрителей . Это фактически установило новый рекорд и побило предыдущий показатель, достигнутый в 2022 году – 3,3 миллиона.

. Это фактически установило новый рекорд и побило предыдущий показатель, достигнутый в 2022 году – 3,3 миллиона. Между тем финал установил рекорд с пиковым количеством зрителей в 6 941 610 человек, что стало самым высоким показателем в истории киберспортивных соревнований по всем дисциплинам.

На церемонии выступили Ashnikko, Mars Atlas of Forts, Тиффани Арис и, конечно же, Linkin Park, чей трек "Heavy is the Crown" был использован как нынешний гимн. В социальных сетях фанаты League of Legends поспешили назвать эту церемонию открытия лучшей в истории LoL Worlds.

Слушайте трек Heavy is the Crown: видео

Как прошла финальная игра

В финальном раунде Bilibili выиграли первый матч, однако впоследствии T1 отыгрались и также одержали победу. Несмотря на это Bilibili пока опережали по очкам.

Все изменилось когда приближалась четвертая карта. T1 имела огромное преимущество по башням и золоту. Кроме того, команда имела рекорд по убийствам – 14 против 9 у соперников. В итоге T1 выиграла игру.

Последняя карта была относительно сбалансированной до определенного времени. Счет был 3:2 в убийствах и 2:3 в башнях. Обе команды были почти равны по количеству золота. Однако затем произошел перелом и с 29 минуты после тройного убийства, которое совершил игрок Faker, все покатилось как снежный ком с горы. В результате T1 ворвались на базу, совершили огромную серию убийств и таким образом обеспечили себе уже пятый трофей в своей истории.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов’язано? Тоді саме час підписатись на Favbet . На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!