Головний турнір League of Legends World Championship 2024 оголосив переможця

Головний турнір з League of Legends 2024 року нарешті завершився. Це був епічний фінал, який зібрав біля екранів рекордну кількість глядачів не лише для самої гри, а й загалом для сфери кіберспорту. Розкриваємо команду-переможницю, якщо ви раптом пропустили ефір.

Хто переміг у World Championship 2024

У напруженому фінальному поєдинку на лондонській арені O2 команди Bilibili та T1 зіткнулися в епічному двобої. Але переможцем може бути лише один, і це – південнокорейська T1, яка забрала додому головний приз у розмірі 445 000 доларів, а також турнірний трофей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

Цей ґранд-фінал чемпіонату світу з League of Legends увійде в історію:

За даними Esports Charts, лише церемонія відкриття зібрала понад 4,2 мільйона одночасних глядачів . Це фактично встановило новий рекорд і побило попередній показник, досягнутий у 2022 році – 3,3 мільйона.

. Це фактично встановило новий рекорд і побило попередній показник, досягнутий у 2022 році – 3,3 мільйона. Тим часом фінал встановив рекорд з піковою кількістю глядачів у 6 941 610 осіб, що стало найвищим показником в історії кіберспортивних змагань з усіх дисциплін.

На церемонії виступили Ashnikko, Mars Atlas of Forts, Тіффані Аріс і, звичайно ж, Linkin Park, чий трек "Heavy is the Crown" був використаний як цьогорічний гімн. У соціальних мережах фанати League of Legends поспішили назвати цю церемонію відкриття найкращою в історії LoL Worlds.

Слухайте трек Heavy is the Crown: відео

Як пройшла фінальна гра

У фінальному раунді Bilibili виграли перший матч, однак згодом T1 відігралися й також здобули перемогу. Попри це Bilibili поки що випереджали по очках.

Усе змінилося коли наближалася четверта карта. T1 мала величезну перевагу за вежами та золотом. Крім того, команда мала рекорд по вбивствах – 14 проти 9 у суперників. У результаті T1 виграла гру.

Остання карта була відносно збалансованою до певного часу. Рахунок був 3:2 у вбивствах і 2:3 у вежах. Обидві команди були майже рівні за кількістю золота. Однак потім відбувся перелом і з 29 хвилини після потрійного вбивства, яке здійснив гравець Faker, усе покотилося як снігова куля з гори. У результаті T1 увірвалися на базу, здійснили величезну серію вбивств і таким чином забезпечили собі вже п'ятий трофей у своїй історії.

