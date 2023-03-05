Тайлер Андерсон неожиданно устроил "обзор" на русский Atomic Heart

Среди украинцев растет недовольство тем, как мир закрывает глаза и покупает российскую игру Atomic Heart. К флешмобу ненависти присоединился и блогер Тайлер Андерсон, устроив "обзор" на игру.

В соцсетях блогер анонсировал 3-часовой обзор на игру. Впрочем, тех украинцев, которые решили его пересмотреть, ожидал забавный сюрприз.

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Единственный нормальный обзор на Atomic Heart

Сама игра рассказывает об "альтернативном" Советском союзе 1955 года, который вместо развалиться стал высокотехнологичным государством. В нем главный герой – агент КГБ, борющийся с восстанием роботов.

Не знаю, действительно ли в этой игре 6 часов секса, но 3 точно гарантирую! Летсплей лучшей игры года специально для вас!

– написал Тайлер Андерсон.

Конечно, такое начало справедливо вызывает недовольство у украинцев. И дальше – еще больше. В подводке к осмотру блогер заявляет, что "устал от вышиватництва".

Поэтому он предлагает поиграть в "действительно интересную игру, которой интересуются другие люди". Дальше игра получает эпитеты "классной, шикарной и роскошной".

И на этом все комплименты заканчиваются. Неожиданно в видео появляется сообщение о том, что за свой интерес к российской пропаганде зрителям нужно оплатить "штраф" в размере 50 гривен на БпЛА для Вооруженных Сил Украины. Сбор проводит сам блогер.

Все видео продолжительностью в 3 часа на экране изображены данные о монобанке, где и идет сбор. Сам же Тайлер Андерсон в углу танцует под песню "Заручена".

"Обзор" на Atomic Heart: смотрите видео

К слову, мы еще раньше рассказывали, что не так с российской игрой Atomic Heart, и почему украинцам и жителям цивилизованной части мира следует ее бойкотировать.