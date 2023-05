Новая приключенческая фэнтези невероятно похожа на Skyrim: видео геймплея

Студия Fairyship Games официально анонсировала свою предстоящую игру Testament: The Order of the High Human. Геймеры сразу заметили ее невероятное сходство с популярной игрой Skyrim.

Но есть и заметное отличие – будущая игра использует механику метроидвания, которая предполагает игровые "двери" между разными частями открытого мира.

Игра-близняшка Skyrim

Помимо Testament: The Order of the High Human, студия Fairyship Games одновременно работает над Shame Legacy, выход которой запланирован уже на 30 мая 2023 года. Похоже, что эти игры совершенно разные, ведь Shame Legacy – это ужасы на выживание.

В Testament: The Order of the High Human игроки примут роль Арана, который является охранником королевства и королем Высоких Людей в пост-апокалиптической фэнтезийной стране Тессара.

Рассказ разворачивается после сокрушительной измены родного брата Арана – Арвы. В результате этой измены Аран оказывается лишенным своих некогда грозных способностей, а земля Тессара поражена толпами грозных созданий.

Нелинейный стиль рассказа игры утверждает, что позволит игрокам свободу формировать собственные приключения, делая выбор, который будет иметь реальные последствия. Когда игрок будет исследовать огромную землю Тессары, он сможет исследовать территории в окружающей среде, которые могут скрывать предметы коллекционных квестов и секреты.