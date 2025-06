Игра от создателей The Witcher 3 – The Blood of Dawnwalker получила большое геймплейное видео

Амбициозная RPG The Blood of Dawnwalker, над которой работает немало бывших разработчиков The Witcher 3, получила 20-минутный трейлер игрового процесса. Что в нем показали – узнайте в материале.

Студия Rebel Wolves, образованная ветеранами CD Projekt Red, представила трейлер игрового процесса вампирской RPG The Blood of Dawnwalker, сообщает 24 Канал. Боевая система Разработчики показали 21 минуту игрового процесса, записанную в пре-бета-версии игры. В частности, вниманию зрителей представлен квест, в котором протагонист, по имени Коэн, разыскивает таинственное оружие, спрятанное в криптах старого собора. Прежде чем добраться до локации, герой вступает в схватку с группой бандитов, что дает нам взглянуть на боевую систему будущего проекта. Создатели игры утверждают, что игроки будут чувствовать себя настоящими мастерами меча, который придется внимательно наблюдать за движениями врагов чтобы правильно выбирать вектор атаки. Трейлер игры – смотрите видео Кроме того, эта система, несколько похожа на хитовую Kingdom Come Deliverance 2, будет дополнена специальными способностями, использование которых отнимает здоровье. Например, один из навыков под названием Burning Blood на некоторое время увеличивает урон, а Artery Attack позволяет обезглавить оппонента. Уникальное развитие сюжета Важным фактором The Blood of Dawnwalker является нетривиальная система развития сюжета. Игра не будет делить задания на основные и побочные квесты. Вместо этого игрокам дается определенное время для выполнения любой деятельности на пути к конечной цели – спасения семьи героя. По мнению Rebel Wolves, такая структура игры сделает каждое прохождение уникальным. Разный геймплей днем и ночью Ночью Коэн будет превращаться в вампира, что будет в корне менять игровой процесс. Герой будет получать новые механики передвижения и способности, а его шкала здоровья превратится в шкалу голода. Ночное передвижение / Скриншот из Steam Игрокам придется выбирать как прокормиться: убивать NPC, выпивая всю кровь до последней капли, оставлять ровно столько, чтобы они теряли сознание или вообще избегать причинения вреда людям, питаясь животными. В дополнение подобие Коэна будет влиять на содержание и выполнение квестов. На данный момент релиз The Blood of Dawnwalker запланирован на 2026 год для PS5, Xbox Series X|S и ПК.