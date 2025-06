Гра від творців The Witcher 3 – The Blood of Dawnwalker отримала велике геймплейне відео

Амбітна RPG The Blood of Dawnwalker, над якою працює чимало колишніх розробників The Witcher 3, отримала 20-хвилинний трейлер ігрового процесу. Що у ньому показали – дізнайтеся у матеріалі.

Студія Rebel Wolves, утворена ветеранами CD Projekt Red, представила трейлер ігрового процесу вампірської RPG The Blood of Dawnwalker, повідомляє 24 Канал. Цікаво У Steam набуває популярності постапокаліптичний шутер Frostrail Бойова система Розробники показали 21 хвилину ігрового процесу, записану у пре-бета-версії гри. Зокрема, до уваги глядачів представлено квест, в якому протагоніст, на ім'я Коен, розшукує таємничу зброю, заховану в криптах старого собору. Перш ніж дістатися до локації, герой вступає в сутичку з групою бандитів, що дає нам поглянути на бойову систему майбутнього проєкту. Творці гри стверджують, що гравці відчуватимуть себе справжніми майстрами меча, який доведеться уважно спостерігати за рухами ворогів аби правильно обирати вектор атаки. Трейлер гри – дивіться відео Окрім того, ця система, дещо схожа на хітову Kingdom Come Deliverance 2, буде доповнена спеціальними здібностями, використання яких забирає здоров'я. Наприклад одна з навичок під назвою Burning Blood на деякий час збільшує шкоду, а Artery Attack дозволяє обезголовити опонента. Унікальний розвиток сюжету Важливим фактором The Blood of Dawnwalker є нетривіальна система розвитку сюжету. Гра не ділитиме завдання на основні та побічні квести. Натомість гравцям дається певний час для виконання будь-якої діяльності на шляху до кінцевої мети – порятунку родини героя. На думку Rebel Wolves, така структура гри зробить кожне проходження унікальним. Різний геймплей вдень та вночі Вночі Коен перетворюватиметься на вампіра, що докорінно змінюватиме ігровий процес. Герой отримуватиме нові механіки пересування та здібності, а його шкала здоров'я перетвориться на шкалу голоду. Нічне пересування / Скриншот зі Steam Гравцям доведеться вибирати як прогодуватися: вбивати NPC, випиваючи всю кров до останньої краплі, лишати рівно стільки аби вони непритомніли або взагалі уникати заподіяння шкоди людям, харчуючись тваринами. На додачу подоба Коена впливатиме на зміст та виконання квестів. Наразі реліз The Blood of Dawnwalker запланований на 2026 рік для PS5, Xbox Series X|S та ПК.