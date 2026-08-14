Bethesda зашифровала название The Elder Scrolls 6 еще три года назад в Starfield

Поклонники культовой серии The Elder Scrolls, похоже, разгадали одну из величайших тайн игровой индустрии. Следы названия шестой части нашли не в официальных анонсах, а внутри другой игры студии Bethesda – космического ролевого приключения Starfield.

Тайный шифр в Starfield

Теория о том, что Bethesda спрятала настоящее название The Elder Scrolls 6 в Starfield еще несколько лет назад, выглядит все более убедительной. Внимательные игроки заметили, что идентификационный номер персонажа на экране создания героя в Starfield идеально складывается в слово Sentinel. Для этого достаточно разделить цифры на пары и сопоставить их с буквами латинского алфавита. Об этом пишет издание IGN.

"Это название было у нас под носом более трех лет, и мы как-то его пропустили",

– прокомментировал один из фанатов серии на платформе Reddit.

Интересно, что первые сообщения об этом появились еще три года назад, однако тогда на них не обратили должного внимания. Теперь же ситуация изменилась благодаря посту руководительницы Xbox Аши Шармы. Она опубликовала сообщение, содержавшее восемь звездочек, а именно столько букв в слове Sentinel.



Слово Sentinel было закодировано в Starfield / Изображение starfieldnovember

Что такое Sentinel

Sentinel – это название большой прибрежной столицы редгардов, расположенной в северо-западных холмах провинции Хаммерфелл. Многие считают, что именно этот регион станет основным местом действия новой игры. Некоторые поклонники предполагают даже более масштабный вариант – объединение двух провинций, Хаммерфелла и Хай-Рока.



Где могут развиваться события The Elder Scrolls 6 / Изображение Notmitchwilson

Масла в огонь подлил бывший разработчик Bethesda Майкл Киркбрайд. В ответ на обсуждение этой теории он был очень лаконичен:

Так,

– написал Киркбрайд, подтверждая предположения пользователей о названии игры.

Хотя Sentinel сейчас считается главным претендентом на официальный подзаголовок, разработка игры сопровождается трудностями. Проект анонсировали восемь лет назад, но релиз ожидают не раньше, чем через 2–3 года.

Ситуацию осложнили недавние массовые увольнения в Microsoft, которые коснулись опытных специалистов студии. Несмотря на опровержения Bethesda, сотрудники утверждают, что это существенно повлияет на темпы разработки игры.

Во время визита Аши Шармы в офис компании персонал даже надул гигантскую крысу в знак протеста против сокращений.