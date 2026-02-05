Oblivion Remastered официально анонсировали для Nintendo Switch 2

Издатель Bethesda Softworks во время презентации Nintendo Direct: Partner Showcase подтвердил, что The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered выйдет на новую консоль Nintendo Switch 2. Релиз обновленной версии классической игры 2006 года запланирован до конца 2026 года.

Это издание готовят команды Bethesda Game Studios и Virtuos, дополняя список будущих портов для гибридной системы, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Starfield наконец выйдет на PlayStation 5: названа точная дата

Что известно о деталях выхода Oblivion Remastered на Switch 2?

Переиздание будет включать не только оригинальную игру, но и масштабные сюжетные аддоны Knights of the Nine и The Shivering Isles, а также набор меньших DLC, среди которых Horse Armor Pack, The Thieves Den, Mehrunes' Razor и Fighter's Stronghold.

Графическую составляющую проекта полностью переработали на базе Unreal Engine 5, однако за игровую логику и физику продолжает отвечать оригинальный движок Gamebryo. Из-за такого технологического решения в ремастере сохранились классические баги, часть из которых помогает игрокам в прохождении.

Кроме визуальных изменений, разработчики добавили современные функции, в частности улучшенную систему стрельбы из лука и возможность быстрого бега.

Oblivion Remastered на Switch 2 – смотрите видео:

Когда вышла игра Oblivion Remastered?

Оригинальный релиз ремастера состоялся 22 апреля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S, привлекая более 9 миллионов пользователей за первые три месяца. Несмотря на этот успех, владельцы консолей Nintendo настроены скептически.

Опасения вызваны нестабильной работой игры на других платформах, а также техническими сложностями, которые ранее наблюдались в версии Skyrim для Switch 2.

Анонс Oblivion состоялся одновременно с новостями о выходе на этой же консоли Fallout 4 и Indiana Jones and the Great Circle.