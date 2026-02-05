Oblivion Remastered офіційно анонсували для Nintendo Switch 2

Видавець Bethesda Softworks під час презентації Nintendo Direct: Partner Showcase підтвердив, що The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered вийде на нову консоль Nintendo Switch 2. Реліз оновленої версії класичної гри 2006 року запланований до кінця 2026 року.

Це видання готують команди Bethesda Game Studios та Virtuos, доповнюючи список майбутніх портів для гібридної системи, розповідає 24 Канал.

Що відомо про деталі виходу Oblivion Remastered на Switch 2?

Перевидання включатиме не лише оригінальну гру, а й масштабні сюжетні аддони Knights of the Nine та The Shivering Isles, а також набір менших DLC, серед яких Horse Armor Pack, The Thieves Den, Mehrunes' Razor та Fighter’s Stronghold.

Графічну складову проєкту повністю переробили на базі Unreal Engine 5, проте за ігрову логіку та фізику продовжує відповідати оригінальний рушій Gamebryo. Через таке технологічне рішення в ремастері збереглися класичні баги, частина з яких допомагає гравцям у проходженні.

Окрім візуальних змін, розробники додали сучасні функції, зокрема покращену систему стрільби з лука та можливість швидкого бігу.

Oblivion Remastered на Switch 2 – дивіться відео:

Коли вийшла гра Oblivion Remastered?

Оригінальний реліз ремастера відбувся 22 квітня 2025 року на PC, PS5 та Xbox Series X/S, залучивши понад 9 мільйонів користувачів за перші три місяці. Попри цей успіх, власники консолей Nintendo налаштовані скептично.

Побоювання викликані нестабільною роботою гри на інших платформах, а також технічними складнощами, які раніше спостерігалися у версії Skyrim для Switch 2.

Анонс Oblivion відбувся одночасно з новинами про вихід на цій же консолі Fallout 4 та Indiana Jones and the Great Circle.