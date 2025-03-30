В Steam набирает популярность хардкорная игра The First Berserker: Kazhan

На платформе Steam набирает популярности новая хардкорная видеоигра The First Berserker: Kazhan, которая точно придется по вкусу поклонникам соулзлайков.

Для поклонников соулзлайков появился интересный проект под названием The First Berserker: Kazhan, который хоть не относит себя к этому специфическому жанру, но все же предлагает подобный дух, эстетику и игровой процесс, информирует 24 Канал.

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Достойная видеоигра для ценителей

27 марта состоялся релиз The First Berserker: Kazhan – ролевой игры в жанре "жесткого экшна", где игрокам под контроль дают Хазана – некогда величественного генерала, который преодолел смерть и теперь желает отомстить врагам, виновным в его "падении".

Проект быстро приобрел популярность в Steam, где пиковый онлайн пользователей игры составил более 33 тысяч человек (по данным SteamDB) и продолжает расти.

К тому же игру положительно оценили критики и геймеры – 83/100 на metacritic и 92% положительных рецензий из более 4 тысяч отзывов на платформе Valve.

Трейлер новинки – смотрите видео

Стоимость игры в Steam составляет 1799 гривен, а еще проект доступен на PS5 и Xbox Series X.