Готовится неожиданный ремейк культового хоррора из 90-ых – первые детали

В сети появился анонс ремейка одного из незаслуженно забытых хорроров времен аркадных автоматов SEGA, который получит полное переосмысление уже в 2025 году.

Стало известно, что Forever Entertainment и MegaPixel Studio объединились для работы над классическим хоррором 1998 года, который получит переосмысление для современных игровых платформ, информирует 24 Канал.

Игра c аркадных автоматов станет доступной на современных консолях

В свое время на аркадных автоматах SEGA популярным жанром были линейные или же "рельсовые" шутеры, где геймер мог лишь стрелять по возникающим на мониторе целям.

Одной из культовых забав такого рода была The House of the Dead 2 и вскоре она получит полный ремейк.

Анонс ремейка – смотрите видео

В The House of the Dead 2: Remake игроки примеряют роль секретного агента, который борется с толпами нежити, чтобы попытаться остановить вспышку заражения.

Обновленная версия игры предложит улучшенную графику и музыку, а также добавит ряд новых локаций, которые игроки смогут исследовать. Кроме того, проект получит несколько режимов, включая кооператив.

Сейчас релиз The House of the Dead 2: Remake планируется весной 2025 года для Nintendo Switch, ПК (GOG и Steam), PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.