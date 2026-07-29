Идеальная олдскульная RPG – энтузиаст разрабатывает инди-версию TES 6, пока Bethesda молчит

Пока Bethesda уверяет геймеров в прогрессе разработки The Elder Scrolls 6, один нетерпеливый фанат решил не терять времени и создать собственную инди-версию игры с графикой в стиле 90-х.

Энтузиаст приступил к созданию проекта под остроумным названием The Indie Scrolls и уже успел привлечь внимание сообщества особой атмосферой и ретро-стилем игры, сообщает 24 Канал.

Дух Daggerfall на современном движке

Разработчик-одиночка ведет публичный дневник создания игры в соцсети X еще с 13 марта 2026 года.

На данный момент проект перешагнул отметку в 116 дней активной работы, а автор регулярно делится своими успехами.

TIS создается на мощном движке Unreal Engine 5, но использует стилизованную пиксельную графику, отсылающую к классическим частям серии, в частности к легендарной Daggerfall.

Цель – сделать современную TES с точки зрения систем и механик, но с олдскульной графикой,

– говорит разработчик The Indie Scrolls в социальной сети X.

Небольшой видеоотчет: смотрите ролик

В игре уже можно увидеть самых разных фэнтезийных существ: от золотоперых русалок до гладиатора-человекособаки, который пытается ударить игрока кожаным хлыстом.

Также разработчик показал скелет, который после поражения рассыпается на кучу желтых костей.

Скелет в бою: смотрите видео

Боевая система, включая магические способности, выглядит динамично, а враги из плоти эффектно гибнут в лужах крови.

На данном этапе создатель TIS не имеет четкой дорожной карты, сосредоточившись на создании персонажей, анимаций и базовых игровых систем.

Пока официальная шестая часть легендарных "свитков" остается туманной перспективой, несмотря на заявления руководителя Xbox, The Indie Scrolls может стать альтернативой для тех, кто скучает по золотой эре ролевых игр.

Правда, когда можно рассчитывать на выход игры, тоже пока неизвестно.