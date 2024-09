The International 2024: все результаты первого игрового дня

Крупнейшее событие в мире Dota 2 наконец-то стартовало. Хотя украинцам в этом году болеть не за кого, многие все равно продолжают следить за ходом турнира. Первый игровой день группового этапа уже завершился, поэтому вот его главные результаты.

Группа A

Лидером группы A стала команда Xtreme Gaming, которая выиграла все четыре карты, пройдя их достаточно уверенно против Gaimin Gladiators и Heroic.

Gaimin Gladiators 0 – 2 Xtreme Gaming (WBG.XG).

Xtreme Gaming (WBG.XG). Xtreme Gaming (WBG.XG) 2 – 0 Heroic.

Heroic. Gaimin Gladiators 2 – 0 1WIN.

1WIN. 1WIN 1 – 1 Героический.

Смотрите также The International 2024: подытоживаем все даты, призы, команды и другое перед стартом турнира

Группа B

В группе B команды распределились более равномерно. Они сыграли на 1 серию меньше, чем в других. Сейчас лидером является Cloud9, которые завершили первый день без поражений, победив G2.IG.

Talon Esports 1 – 1 Tundra Esports.

Tundra Esports. Cloud9 2 – 0 G2.iG.

G2.iG. Talon Esports 0 – 2 G2.iG.

Группа C

В группе C Team Zero показали неожиданно хорошие результаты. Они были близки к тому, чтобы отобрать две карты у Team Falcons, но у них 1 – 1. Впоследствии Zero победили BetBoom Team и заняли первое место в группе.

Игры китайской команды привлекли внимание не только хорошими результатами, но и нестандартными стратегиями. Игроки собирали необычные билды на героев Bristleback и Kunkka.

Nouns 0 – 2 BetBoom Team.

BetBoom Team. Team Falcons 1 – 1 Команда Ноль.

Команда Ноль. Team Falcons 1 – 1 Nouns.

Nouns. BetBoom 0 – 2 Team Zero.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов’язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. Ліцензійний букмекер зібрав усе важливе в одному місці – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!



УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.



ТОВ “БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ “ФАВБЕТ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022, та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

Группа D

Team Spirit и Team Liquid обеспечили себе 1-2 места в группе D, победив Aurora Gaming и Beastcoast со счетом 2:0. Теперь они смогут выбрать себе соперника в матчах жеребьевки.

Team Spirit 2 – 0 Beastcoast.

Beastcoast. Team Liquid 2 – 0 Aurora Gaming.

Aurora Gaming. Team Spirit 2 – 0 Aurora Gaming.

Aurora Gaming. Team Liquid 2 – 0 Beastcoast.

Напомним, The International 2024 проходит с 4 по 15 сентября в столице Дании, Копенгагене. В чемпионате принимают участие 16 команд.