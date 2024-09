The International 2024: усі результати першого ігрового дня

Найбільша подія в світі Dota 2 нарешті стартувала. Хоча українцям цьогоріч уболівати немає за кого, багато хто все одно продовжує слідкувати за перебігом турніру. Перший ігровий день групового етапу вже завершився, тож ось його головні результати.

Група A

Лідером групи A стала команда Xtreme Gaming, яка виграла всі чотири карти, пройшовши їх досить упевнено проти Gaimin Gladiators і Heroic.

Gaimin Gladiators 0 – 2 Xtreme Gaming (WBG.XG).

Xtreme Gaming (WBG.XG). Xtreme Gaming (WBG.XG) 2 – 0 Heroic.

Heroic. Gaimin Gladiators 2 – 0 1WIN.

1WIN. 1WIN 1 – 1 Heroic.

Група B

У групі B команди розподілилися більш рівномірно. Вони зіграли на 1 серію менше, ніж в інших. Наразі лідером є Cloud9, які завершили перший день без поразок, перемігши G2.IG.

Talon Esports 1 – 1 Tundra Esports.

Tundra Esports. Cloud9 2 – 0 G2.iG.

G2.iG. Talon Esports 0 – 2 G2.iG.

Група C

У групі C Team Zero показали несподівано хороші результати. Вони були близькі до того, щоб відібрати дві карти у Team Falcons, але у них 1 – 1. Згодом Zero перемогли BetBoom Team і посіли перше місце в групі.

Ігри китайської команди привернули увагу не тільки гарними результатами, але й нестандартними стратегіями. Гравці збирали незвичні білди на героїв Bristleback та Kunkka.

Nouns 0 – 2 BetBoom Team.

BetBoom Team. Team Falcons 1 – 1 Team Zero.

Team Zero. Team Falcons 1 – 1 Nouns.

Nouns. BetBoom Team 0 – 2 Team Zero.

Група D

Team Spirit і Team Liquid забезпечили собі 1-2 місця в групі D, перемігши Aurora Gaming і Beastcoast з рахунком 2:0. Тепер вони зможуть вибрати собі суперника в матчах жеребкування.

Team Spirit 2 – 0 Beastcoast.

Beastcoast. Team Liquid 2 – 0 Aurora Gaming.

Aurora Gaming. Team Spirit 2 – 0 Aurora Gaming.

Aurora Gaming. Team Liquid 2 – 0 Beastcoast.

Нагадаємо, The International 2024 проходить з 4 по 15 вересня у столиці Данії, Копенгагені. У чемпіонаті беруть участь 16 команд.