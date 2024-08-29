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Изменения касаются внутриигровой рекламы на турнире, который состоится уже в следующем месяце. Разработчик объявил, что во время The International не будет никакой внутриигровой рекламы и спонсорства.

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Подобно некоторым другим играм, таких как League of Legends, Dota 2 позволяет организаторам турниров размещать внутриигровые баннеры и другие собственные элементы на игровой карте, а также на элементах интерфейса игры. По словам Valve, внутриигровые баннеры изначально были созданы для "демонстрации идентичности команды или игрока", но в последние годы их начали использовать для размещения рекламы компаний, которые спонсируют участников.

Поэтому создатели Dota 2 решили, что на нынешнем турнире больше нельзя будет размещать рекламу через внутриигровые баннеры, базовые логотипы и теги в именах игроков. Это, вероятно, оставит место для большего количества командных логотипов, но Valve не упоминает, будет ли это так в конечном итоге, или место будет оставаться пустым.

Напомним, международный турнир в этом году пройдет на Королевской арене в Копенгагене, Дания, и традиционно будет не просто крупнейшим событием в календаре Dota 2 и одним из важнейших киберспортивных событий года в целом.

Даты проведения – с 4 сентября по 15 сентября 2024 года.

В соревнованиях примут участие 16 команд.

Общий призовой фонд пока указывается на уровне 2 280 855 долларов, но он может несколько вырасти, поскольку Valve несколько дней назад запустила новый Компендиум, часть денег из которого традиционно идет на призовой фонд TI.

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