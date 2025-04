The International 2025 объявляет финальное расписание и анонсирует новый формат

The International - одно из самых престижных киберспортивных событий в истории. Турнир может похвастаться самыми крупными призовыми фондами и каждый год привлекает миллионы зрителей. Следующее событие назначено на сентябрь, как мы уже знаем из предыдущего объявления, но теперь организаторы дают нам больше конкретики.

Как это будет

Турнир по Dota 2, как сообщается, дебютирует в новом формате. Нынешний The International, который состоится на Barclays Arena в Гамбурге, Германия, представит пятираундовый швейцарский этап, который заменит более традиционный формат группового этапа, который использовался в предыдущие годы, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление Valve.

Этот новый этап называется The Road to The International. Он начнется 4 сентября, в четверг, и продлится до 7 сентября 2025 года. Компания говорит, что таким образом она решила "создать структуру, где каждый матч важен, и эта важность очевидна для команд и зрителей. Мы хотели сделать это, не теряя большого количества основополагающих, метаопределяющих игр". Вместе с тем, новый формат избежит проблем, которые мы видели в прошлые годы, когда отдельные игры в круговой системе не имели никакого значения, или имели значение только для команд, которые не играли этот матч.

В рамках The Road to The International в течение первых трех дней шестнадцать команд сыграют матчи до двух побед против других команд с таким же счетом (команда со счетом 2:0 встретится с другой командой со счетом 2:0, команда со счетом 1:3 будет играть против другой команды со счетом 1:3 и т.д.). Победы в первых четырех матчах автоматически выведут команду в финал, а четыре поражения подряд будут означать проигрыш и вылет из турнира.

После пяти раундов по швейцарской системе три команды с четырьмя победами гарантируют себе место на The International, а три команды с четырьмя поражениями завершат участие. Остальные десять команд встретятся в особом раунде на выбывание, где сильнейшие будут играть против слабейших. Пять победителей пройдут на The International, а пять проигравших покинут турнир.

Швейцарский формат предусматривает особые вызовы, поэтому мы особенно позаботились, чтобы поклонники заранее знали, когда будут играть их любимые команды, и чтобы ни одна команда с победным счетом не играла два матча подряд (включая последнюю игру вечером и первую игру утром),

– говорится в объявлении.

В целом The Road to The International будет включать раунды швейцарской системы и раунд на выбывание и отсеет восемь из шестнадцати приглашенных команд.

После этого начнется сам The International, который продлится четыре дня, начиная с 11 сентября. Кульминацией станет гранд-финал в воскресенье, 14 сентября. Восемь лучших команд будут соревноваться за главный приз – Aegis, а также, конечно же, денежный приз.

Все восемь команд начинают в верхней части стандартной сетки с выбыванием после двух поражений. Они будут размещаться на основе своего выступления на The Road to The International (сильнейшие будут играть против слабейших). Все матчи играются до двух побед, кроме гранд-финала, который играется до трех побед.

Призовой фонд турнира еще неизвестен.

