Крупнейший турнир года по Dota 2, The International 2025, приближается к своей кульминации. Предварительные этапы соревнований завершились, определив восьмерку сильнейших коллективов, которые продолжат борьбу за главный трофей и денежный приз. Впереди самая интересная часть турнира.

Что известно о финальной стадии турнира?

Начальные этапы турнира, известные как "The Road to The International", проходили с 4 по 7 сентября. В них приняли участие 16 команд со всего мира. По результатам напряженных матчей группового этапа и стадии выбывания определились восемь коллективов, которые прошли в плей-офф. Эта финальная часть, что собственно и есть The International, состоится с 11 по 14 сентября. Матчи будет принимать Barclays Arena в Гамбурге, Германия, пишет 24 Канал.

С групповой стадии в плей-офф напрямую вышли три команды, которые продемонстрировали лучшие результаты: Xtreme Gaming, BetBoom Team и Team Tidebound. Остальные коллективы соревновались в дополнительном этапе на выбывание. По итогам этих матчей в финальную стадию прошли еще пять команд:

HEROIC.

Nigma Galaxy.

PARIVISION.

Tundra Esports.

Team Falcons.

Таким образом, именно эти восемь коллективов продолжат борьбу за чемпионский титул в сетке плей-офф формата double-elimination.



Так выглядит посев турнира сейчас / Фото Valve

Отметим, что лучшие показатели сейчас имеет Xtreme Gaming, хотя никто не ожидал от нее такого прорыва. Сейчас команда имеет самый высокий результат в голосовании зрителей – 50,22% респондентов видят ее победителем всего турнира. Это стало возможным благодаря ее исключительной игре, ведь она единственная, кто не проиграл еще ни одной встречи.

Где смотреть The International 2025?

Следить за главным киберспортивным событием года можно будет на нескольких платформах. Официальные англоязычные трансляции матчей The International 2025 будут доступны на YouTube.

Обычно Valve организует несколько стримов на разных языках, поэтому зрители смогут выбрать комментаторов на свой вкус. Как и раньше, в Украине трансляцию обеспечивает студия Maincast. Вы можете следить за анонсами на YouTube и Twitch.