Как прошел первый день The International 2025
- Украинская команда Natus Vincere на The International 2025 начала свой путь с поражения от Tidebound со счетом 1:2, но впоследствии одержала победу над HEROIC со счетом 2:0.
- Следующий матч NAVI пройдет 5 сентября против BetBoom Team, обе команды имеют статистику 1-1 после первого дня соревнований.
- Сейчас лучшими командами являются PARIVISION, Team Tidebound, Xtreme Gaming и Team Falcons, которые имеют по две победы, а HEROIC, BOOM Esports, Wildcard и Team Nemesis имеют по два поражения.
Начался главный турнир года по Dota 2 –The International 2025. Украинская команда Natus Vincere уже успела сыграть первые матчи группового этапа, продемонстрировав своим фанатам как поражение, так и победу. Первый игровой день для NAVI выдался богатым на события и эмоции. Рассказываем главное.
Как NAVI начали свой путь на The International 2025?
Главный турнир года по Dota 2, The International 2025, проходящий в Гамбурге, стартовал 4 сентября. Для украинской команды Natus Vincere первый день соревнований оказался настоящим испытанием на прочность. Коллектив провел два матча в рамках группового этапа, который проходит по швейцарской системе, и показал неоднозначные результаты, пишет 24 Канал.
Смотрите также The International 2025 стартует 4 сентября: где смотреть и что нужно знать
Первый соперник NAVI
Первым соперником NAVI стала китайская команда Tidebound. Противостояние было крайне напряженным и продолжалось все три карты.
- На первой карте, несмотря на равное начало, Tidebound сумели захватить инициативу в середине игры и довести ее до победы за 36 минут со счетом 28:15. Однако Natus Vincere не собирались сдаваться.
- На второй карте они продемонстрировали отличную командную игру, ловя соперников на ошибках и получив преимущество в 15 тысяч золота. Это позволило им сравнять счет в серии, завершив игру за 31 минуту с результатом 22:12.
- Судьба матча решалась на третьей, решающей карте. Несмотря на то, что NAVI пытались сопротивляться, преимущество было на стороне Tidebound. Ключевые герои китайской команды отыграли очень успешно, и почти за 45 минут они завершили карту в свою пользу со счетом 27:14.
В итоге NAVI уступили в первом матче со счетом 1:2, начав свой путь на The International 2025 с поражения.
Второй соперник NAVI
Уже через несколько часов команду ждал второй матч. На этот раз их соперниками стали HEROIC. После обидного поражения украинский коллектив подошел к этой встрече максимально мотивированным.
- На первой карте, несмотря на агрессивный старт от HEROIC, NAVI смогли перехватить инициативу благодаря нескольким удачным командным боям и завершили ее победой за 37 минут.
- Вторая карта стала демонстрацией доминирования от NAVI. Особенно отличился Тарас Линников, известный как gotthejuice. На Morphling он закончил игру с впечатляющим счетом 15/0/10, нанеся более 34 тысяч урона. Благодаря такой уверенной игре NAVI разгромили соперника со счетом 2:0.
Таким образом первый игровой день на The International 2025 завершился для NAVI со статистикой 1-1, что разместило команду посередине турнирной таблицы.
Что будет дальше?
Следующий матч в третьем раунде группового этапа NAVI проведут 5 сентября против BetBoom Team. Этот соперник также имеет статистику 1-1 после первого дня соревнований, ведь сначала проиграл Nigma Galaxy, а затем победил BOOM Esports.
Матч начинается в 14:00 по киевскому времени. Последняя встреча этих команд состоялась в апреле 2025 года на PGL Wallachia Season 4, когда наши игроки еще выступали под тегом NAVI Junior. Тогда матч завершился победой BetBoom – 2:0.
Как сыграли другие команды?
- Сейчас лучшими командами по результатам первого дня являются PARIVISION, Team Tidebound, Xtreme Gaming и Team Falcons. Они имеют по две победы и ноль поражений.
- Худшими являются Team Nemesis, HEROIC, BOOM Esports, Wildcard, которые имеют по два поражения и ни одной победы.
Актуальная турнирная таблица The International 2025 после первого игрового дня / Фото Valve
Как смотреть турнир?
Напомним, в Украине права на трансляцию получила студия Maincast. Вы можете следить за анонсами на YouTube и Twitch.
В этом году трансляция проходит по гибридной модели для неанглоязычных студий: комментаторы и аналитики будут работать удаленно, тогда как на месте проведения, в Гамбурге, будут находиться только интервьюеры и контент-мейкеры. Это связано с ограниченным пространством на арене Barclays Arena, которая не может вместить полноценные съемочные площадки для нескольких языков одновременно.