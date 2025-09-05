Как NAVI начали свой путь на The International 2025?

Главный турнир года по Dota 2, The International 2025, проходящий в Гамбурге, стартовал 4 сентября. Для украинской команды Natus Vincere первый день соревнований оказался настоящим испытанием на прочность. Коллектив провел два матча в рамках группового этапа, который проходит по швейцарской системе, и показал неоднозначные результаты, пишет 24 Канал.

Первый соперник NAVI

Первым соперником NAVI стала китайская команда Tidebound. Противостояние было крайне напряженным и продолжалось все три карты.

На первой карте, несмотря на равное начало, Tidebound сумели захватить инициативу в середине игры и довести ее до победы за 36 минут со счетом 28:15. Однако Natus Vincere не собирались сдаваться.

На второй карте они продемонстрировали отличную командную игру, ловя соперников на ошибках и получив преимущество в 15 тысяч золота. Это позволило им сравнять счет в серии, завершив игру за 31 минуту с результатом 22:12.

Судьба матча решалась на третьей, решающей карте. Несмотря на то, что NAVI пытались сопротивляться, преимущество было на стороне Tidebound. Ключевые герои китайской команды отыграли очень успешно, и почти за 45 минут они завершили карту в свою пользу со счетом 27:14.

В итоге NAVI уступили в первом матче со счетом 1:2, начав свой путь на The International 2025 с поражения.

Второй соперник NAVI

Уже через несколько часов команду ждал второй матч. На этот раз их соперниками стали HEROIC. После обидного поражения украинский коллектив подошел к этой встрече максимально мотивированным.

На первой карте, несмотря на агрессивный старт от HEROIC, NAVI смогли перехватить инициативу благодаря нескольким удачным командным боям и завершили ее победой за 37 минут.

Вторая карта стала демонстрацией доминирования от NAVI. Особенно отличился Тарас Линников, известный как gotthejuice. На Morphling он закончил игру с впечатляющим счетом 15/0/10, нанеся более 34 тысяч урона. Благодаря такой уверенной игре NAVI разгромили соперника со счетом 2:0.

Таким образом первый игровой день на The International 2025 завершился для NAVI со статистикой 1-1, что разместило команду посередине турнирной таблицы.

Что будет дальше?

Следующий матч в третьем раунде группового этапа NAVI проведут 5 сентября против BetBoom Team. Этот соперник также имеет статистику 1-1 после первого дня соревнований, ведь сначала проиграл Nigma Galaxy, а затем победил BOOM Esports.

Матч начинается в 14:00 по киевскому времени. Последняя встреча этих команд состоялась в апреле 2025 года на PGL Wallachia Season 4, когда наши игроки еще выступали под тегом NAVI Junior. Тогда матч завершился победой BetBoom – 2:0.

Как сыграли другие команды?

Сейчас лучшими командами по результатам первого дня являются PARIVISION, Team Tidebound, Xtreme Gaming и Team Falcons. Они имеют по две победы и ноль поражений.

Худшими являются Team Nemesis, HEROIC, BOOM Esports, Wildcard, которые имеют по два поражения и ни одной победы.



Актуальная турнирная таблица The International 2025 после первого игрового дня / Фото Valve

Как смотреть турнир?

Напомним, в Украине права на трансляцию получила студия Maincast. Вы можете следить за анонсами на YouTube и Twitch.

В этом году трансляция проходит по гибридной модели для неанглоязычных студий: комментаторы и аналитики будут работать удаленно, тогда как на месте проведения, в Гамбурге, будут находиться только интервьюеры и контент-мейкеры. Это связано с ограниченным пространством на арене Barclays Arena, которая не может вместить полноценные съемочные площадки для нескольких языков одновременно.