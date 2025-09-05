Як NAVI розпочали свій шлях на The International 2025?

Головний турнір року з Dota 2, The International 2025, що проходить у Гамбурзі, стартував 4 вересня. Для української команди Natus Vincere перший день змагань виявився справжнім випробуванням на міцність. Колектив провів два матчі у межах групового етапу, який проходить за швейцарською системою, і показав неоднозначні результати, пише 24 Канал.

Перший суперник NAVI

Першим суперником NAVI стала китайська команда Tidebound. Протистояння було вкрай напруженим і тривало всі три карти.

На першій карті, попри рівний початок, Tidebound зуміли захопити ініціативу в середині гри та довести її до перемоги за 36 хвилин з рахунком 28:15. Проте Natus Vincere не збиралися здаватися.

На другій карті вони продемонстрували відмінну командну гру, ловлячи суперників на помилках і здобувши перевагу у 15 тисяч золота. Це дозволило їм зрівняти рахунок у серії, завершивши гру за 31 хвилину з результатом 22:12.

Доля матчу вирішувалася на третій, вирішальній карті. Попри те, що NAVI намагалися чинити опір, перевага була на боці Tidebound. Ключові герої китайської команди відіграли дуже успішно, і майже за 45 хвилин вони завершили карту на свою користь із рахунком 27:14.

У підсумку NAVI поступилися в першому матчі з рахунком 1:2, розпочавши свій шлях на The International 2025 з поразки.

Другий суперник NAVI

Уже за кілька годин на команду чекав другий матч. Цього разу їхніми суперниками стали HEROIC. Після прикрої поразки український колектив підійшов до цієї зустрічі максимально мотивованим.

На першій карті, попри агресивний старт від HEROIC, NAVI змогли перехопити ініціативу завдяки кільком вдалим командним боям і завершили її перемогою за 37 хвилин.

Друга карта стала демонстрацією домінування від NAVI. Особливо відзначився Тарас Лінніков, відомий як gotthejuice. На Morphling він закінчив гру з вражаючим рахунком 15/0/10, завдавши понад 34 тисячі шкоди. Завдяки такій упевненій грі NAVI розгромили суперника з рахунком 2:0.

Таким чином перший ігровий день на The International 2025 завершився для NAVI зі статистикою 1-1, що розмістило команду посередині турнірної таблиці.

Що буде далі?

Наступний матч у третьому раунді групового етапу NAVI проведуть 5 вересня проти BetBoom Team. Цей суперник також має статистику 1-1 після першого дня змагань, адже спочатку програв Nigma Galaxy, а потім переміг BOOM Esports.

Матч починається о 14:00 за київським часом. Остання зустріч цих команд відбулася в квітні 2025 року на PGL Wallachia Season 4, коли наші гравці ще виступали під тегом NAVI Junior. Тоді матч завершився перемогою BetBoom – 2:0.

Як зіграли інші команди?

Наразі найкращими командами за результатами першого дня є PARIVISION, Team Tidebound, Xtreme Gaming і Team Falcons. Вони мають по дві перемоги і нуль поразок.

Найгіршими є Team Nemesis, HEROIC, BOOM Esports, Wildcard, які мають по дві поразки і жодної перемоги.



Актуальна турнірна таблиця The International 2025 після першого ігрового дня / Фото Valve

Як дивитися турнір?

Нагадаємо, в Україні права на трансляцію отримала студія Maincast. Ви можете слідкувати за анонсами на YouTube та Twitch.

Цього року трансляція проходить за гібридною моделлю для неангломовних студій: коментатори та аналітики працюватимуть віддалено, тоді як на місці проведення, у Гамбурзі, перебуватимуть лише інтерв'юери та контент-мейкери. Це пов'язано з обмеженим простором на арені Barclays Arena, яка не може вмістити повноцінні знімальні майданчики для кількох мов одночасно.