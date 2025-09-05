Як NAVI розпочали свій шлях на The International 2025?
Головний турнір року з Dota 2, The International 2025, що проходить у Гамбурзі, стартував 4 вересня. Для української команди Natus Vincere перший день змагань виявився справжнім випробуванням на міцність. Колектив провів два матчі у межах групового етапу, який проходить за швейцарською системою, і показав неоднозначні результати, пише 24 Канал.
Перший суперник NAVI
Першим суперником NAVI стала китайська команда Tidebound. Протистояння було вкрай напруженим і тривало всі три карти.
- На першій карті, попри рівний початок, Tidebound зуміли захопити ініціативу в середині гри та довести її до перемоги за 36 хвилин з рахунком 28:15. Проте Natus Vincere не збиралися здаватися.
- На другій карті вони продемонстрували відмінну командну гру, ловлячи суперників на помилках і здобувши перевагу у 15 тисяч золота. Це дозволило їм зрівняти рахунок у серії, завершивши гру за 31 хвилину з результатом 22:12.
- Доля матчу вирішувалася на третій, вирішальній карті. Попри те, що NAVI намагалися чинити опір, перевага була на боці Tidebound. Ключові герої китайської команди відіграли дуже успішно, і майже за 45 хвилин вони завершили карту на свою користь із рахунком 27:14.
У підсумку NAVI поступилися в першому матчі з рахунком 1:2, розпочавши свій шлях на The International 2025 з поразки.
Другий суперник NAVI
Уже за кілька годин на команду чекав другий матч. Цього разу їхніми суперниками стали HEROIC. Після прикрої поразки український колектив підійшов до цієї зустрічі максимально мотивованим.
- На першій карті, попри агресивний старт від HEROIC, NAVI змогли перехопити ініціативу завдяки кільком вдалим командним боям і завершили її перемогою за 37 хвилин.
- Друга карта стала демонстрацією домінування від NAVI. Особливо відзначився Тарас Лінніков, відомий як gotthejuice. На Morphling він закінчив гру з вражаючим рахунком 15/0/10, завдавши понад 34 тисячі шкоди. Завдяки такій упевненій грі NAVI розгромили суперника з рахунком 2:0.
Таким чином перший ігровий день на The International 2025 завершився для NAVI зі статистикою 1-1, що розмістило команду посередині турнірної таблиці.
Що буде далі?
Наступний матч у третьому раунді групового етапу NAVI проведуть 5 вересня проти BetBoom Team. Цей суперник також має статистику 1-1 після першого дня змагань, адже спочатку програв Nigma Galaxy, а потім переміг BOOM Esports.
Матч починається о 14:00 за київським часом. Остання зустріч цих команд відбулася в квітні 2025 року на PGL Wallachia Season 4, коли наші гравці ще виступали під тегом NAVI Junior. Тоді матч завершився перемогою BetBoom – 2:0.
Як зіграли інші команди?
- Наразі найкращими командами за результатами першого дня є PARIVISION, Team Tidebound, Xtreme Gaming і Team Falcons. Вони мають по дві перемоги і нуль поразок.
- Найгіршими є Team Nemesis, HEROIC, BOOM Esports, Wildcard, які мають по дві поразки і жодної перемоги.
Актуальна турнірна таблиця The International 2025 після першого ігрового дня / Фото Valve
Як дивитися турнір?
Нагадаємо, в Україні права на трансляцію отримала студія Maincast. Ви можете слідкувати за анонсами на YouTube та Twitch.
Цього року трансляція проходить за гібридною моделлю для неангломовних студій: коментатори та аналітики працюватимуть віддалено, тоді як на місці проведення, у Гамбурзі, перебуватимуть лише інтерв'юери та контент-мейкери. Це пов'язано з обмеженим простором на арені Barclays Arena, яка не може вмістити повноцінні знімальні майданчики для кількох мов одночасно.