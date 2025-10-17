Як NAVI вдалося переломити хід гри?
Поєдинок за вихід у плей-оф Thunderpick World Championship 2025 між NAVI та Aurora виявився справжнім трилером, що складався з трьох карт. Обидві команди прагнули забезпечити собі місце у наступній стадії турніру з призовим фондом у 340 тисяч доларів, пише 24 Канал з посиланням на HLTV.
- Перша карта, Nuke, виявилася для Natus Vincere провальною. Команда Aurora повністю домінувала, особливо в захисті, і не давала суперникам шансів на успіх. Nuke закінчилася з розгромним рахунком 4:13 на користь Aurora.
- Однак на другій карті, Mirage, ситуація кардинально змінилася. NAVI, програвши перші три раунди, змогли перехопити ініціативу. Ігор "w0nderful" Жданов зі своєю снайперською гвинтівкою AWP повністю зруйнував атакуючі плани суперника, а його партнер по команді Дрін "makazze" Шакірі впевнено завершував раунди. Це дозволило NAVI взяти карту з рахунком 13:6 і зрівняти рахунок у серії – 1:1.
Усе вирішувалося на третій, фінальній карті – Dust2. Початок був абсолютно за Aurora. Колись турецький колектив, який ще в першій половині року купили росіяни, упевнено стартував і швидко повів у рахунку 8:1, а один з їхніх гравців, Ісмаїлджан "XANTARES" Дерткадеш, почав гру із вражаючою статистикою 13-1. Здавалося, що доля матчу вирішена, адже в певний момент рахунок досяг критичної позначки 4:11 на користь Aurora.
Але саме в цей момент NAVI прийшли до тями й взяли ситуацію в свої руки. Ключовим моментом став раунд, де Дрін "makazze" Шакірі та Валерій "b1t" Ваховський удвох залишилися проти чотирьох суперників і змогли перемогти. Одразу після цього Ваховський зробив чотири вбивства за раунд, що остаточно деморалізувало суперника і змінило хід гри. Aurora так і не змогла оговтатися, програвши дев'ять раундів поспіль. NAVI здійснили грандіозний камбек і виграли карту з рахунком 13:11, а разом з нею і всю серію з рахунком 2:1.
Ця перемога дозволила NAVI вийти до плей-оф Thunderpick World Championship 2025. Водночас Aurora не покидає турнір – команда отримає ще один шанс пробитися до наступного етапу в матчі проти переможця пари Imperial – Venom.
За даними NAVI, команда вже здолала раніше Imperial Esports, тоді як Aurora перемогла команду Team Venom. Обидві команди можуть ще зустрітися на наступному етапі, якщо Aurora використає свій останній шанс.
