Як NAVI вдалося переломити хід гри?

Поєдинок за вихід у плей-оф Thunderpick World Championship 2025 між NAVI та Aurora виявився справжнім трилером, що складався з трьох карт. Обидві команди прагнули забезпечити собі місце у наступній стадії турніру з призовим фондом у 340 тисяч доларів, пише 24 Канал з посиланням на HLTV.

Перша карта, Nuke, виявилася для Natus Vincere провальною. Команда Aurora повністю домінувала, особливо в захисті, і не давала суперникам шансів на успіх. Nuke закінчилася з розгромним рахунком 4:13 на користь Aurora.

Однак на другій карті, Mirage, ситуація кардинально змінилася. NAVI, програвши перші три раунди, змогли перехопити ініціативу. Ігор "w0nderful" Жданов зі своєю снайперською гвинтівкою AWP повністю зруйнував атакуючі плани суперника, а його партнер по команді Дрін "makazze" Шакірі впевнено завершував раунди. Це дозволило NAVI взяти карту з рахунком 13:6 і зрівняти рахунок у серії – 1:1.

Усе вирішувалося на третій, фінальній карті – Dust2. Початок був абсолютно за Aurora. Колись турецький колектив, який ще в першій половині року купили росіяни, упевнено стартував і швидко повів у рахунку 8:1, а один з їхніх гравців, Ісмаїлджан "XANTARES" Дерткадеш, почав гру із вражаючою статистикою 13-1. Здавалося, що доля матчу вирішена, адже в певний момент рахунок досяг критичної позначки 4:11 на користь Aurora.

Але саме в цей момент NAVI прийшли до тями й взяли ситуацію в свої руки. Ключовим моментом став раунд, де Дрін "makazze" Шакірі та Валерій "b1t" Ваховський удвох залишилися проти чотирьох суперників і змогли перемогти. Одразу після цього Ваховський зробив чотири вбивства за раунд, що остаточно деморалізувало суперника і змінило хід гри. Aurora так і не змогла оговтатися, програвши дев'ять раундів поспіль. NAVI здійснили грандіозний камбек і виграли карту з рахунком 13:11, а разом з нею і всю серію з рахунком 2:1.​

Ця перемога дозволила NAVI вийти до плей-оф Thunderpick World Championship 2025. Водночас Aurora не покидає турнір – команда отримає ще один шанс пробитися до наступного етапу в матчі проти переможця пари Imperial – Venom.

За даними NAVI, команда вже здолала раніше Imperial Esports, тоді як Aurora перемогла команду Team Venom. Обидві команди можуть ще зустрітися на наступному етапі, якщо Aurora використає свій останній шанс.

