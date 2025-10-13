Як NAVI вибороли місце на турнірі?

Українська команда здобула путівку на престижний турнір BLAST Slam V, подолавши європейську закриту кваліфікацію RES Unchained 2. Ця кваліфікація стала для "Народжених Перемагати" вже четвертою успішною поспіль, що демонструє стабільність та високу форму колективу, пише 24 Канал з посиланням на NAVI.

Дивіться також NAVI здолали найсильнішу команду світу та вийшли до плейоф ESL Pro League Season 22

Шлях до слота виявився не найлегшим. NAVI впевнено розпочали відбір, здобувши перемоги над командами 1w Team та Nigma Galaxy з однаковим рахунком 2:0. Однак у фіналі верхньої сітки український колектив поступився команді MOUZ, яка першою здобула місце на турнірі, зазначає Bo3. Ця поразка не викинула NAVI з претендентів, а лише відправила їх у нижню сітку.

У вирішальному матчі за другий і останній слот від Європи Natus Vincere зустрілися з Team Yandex. Цей суперник спочатку отримав поразку від MOUZ на старті, а потім здобув три перемоги поспіль у нижній сітці, діставшись до фіналу. Проте у фінальному протистоянні NAVI продемонстрували відмінну підготовку та здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0, не лишивши супернику шансів.

Таким чином, Natus Vincere разом з MOUZ представлятимуть європейський регіон на головній події. Сам турнір BLAST Slam V відбудеться з 25 листопада по 7 грудня у місті Ченду, Китай. Дванадцять найкращих команд з усього світу боротимуться за значний призовий фонд у розмірі 1 мільйона доларів.

Склад NAVI, який виборов путівку на турнір:​

Тарас "gotthejuice" Лінніков.

Артем "Niku" Бачкур.

Юрій "pma" Проц.

Бакит "Zayac" Емілжанов.

Станіслав "Riddys" Мітрошкін.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що NAVI не проїдуть на PGL Bucharest Masters 2025, але там з'явиться інша українська команда. Тим часом для молодіжної команди представили новий склад.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!