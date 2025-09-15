Компания Valve официально объявила город, который будет принимать главный турнир по Dota 2 в 2026 году. Анонс произошел накануне гранд-финала The International 2025. Для этого выбрали локацию, которая уже входила в историю киберспорта, принимая этот престижный турнир.

Где будет проходить The International 2026?

Чемпионат мира по Dota 2, известный как The International 2026, состоится в Шанхае, Китай. Эту новость сообщил соучредитель Valve Гейб Ньюэлл в своем видеообращении перед решающим матчем TI 2025, проходившим в Гамбурге, Германия. Таким образом, турнир вернется в Азию после нескольких лет проведения в Европе. Запланированная дата следующего события – август 2026 года, что на месяц раньше, чем в этом году, пишет 24 Канал.

Это будет второе возвращение The International в Шанхай. Впервые город принимал чемпионат в 2019 году. Тогда на TI9 победу одержала европейская команда OG, которая стала первым в истории двукратным чемпионом, забрав домой приз в размере 15,6 миллиона долларов из общего фонда в 34,3 миллиона. Этот турнир запомнился фанатам масштабной церемонией открытия с живым оркестром и выступлениями в традиционном китайском стиле на Mercedes-Benz Arena, вмещающей 18 тысяч зрителей.

Решение вернуть турнир в Китай выглядит логичным на фоне возрождения местной сцены Dota 2. На The International 2025 китайская команда Xtreme Gaming дошла до гранд-финала, что стало значительным достижением для региона. Последний раз команда из Китая, Wings Gaming, выигрывала Aegis of Champions еще в 2016 году. Возвращение чемпионата может стать мощным стимулом для развития игры в стране, где она несколько потеряла популярность, но все еще имеет огромную и преданную аудиторию.

Шанхай давно зарекомендовал себя как одна из главных киберспортивных столиц Азии благодаря развитой инфраструктуре и опыту проведения крупных международных соревнований. Некоторые из фанатов надеялись, что следующий TI пройдет в Южной Америке, например в Бразилии, но Valve решила сделать ставку на проверенный и успешный вариант. Возвращение в Шанхай обещает стать настоящим зрелищем для поклонников Dota 2 со всего мира.

Напомним, Team Falcons победили на The International 2025, одолев Xtreme Gaming со счетом 3:2 и получив более 1,1 миллиона долларов. Это весьма интересно, потому что зрители поставили на Xtreme Gaming, которая показала отличный старт, не проиграв в первом раунде ни одной игры. Team Falcons же была на третьем месте.

