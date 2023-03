The Last of Us Part 1 наконец-то вышла на ПК: в игре уже обнаружили проблемы

После многих лет ожиданий геймеров игра The Last of Us Part 1 вышла в версии на ПК. Разработчики убеждены, что это большой день для всего игрового сообщества.

Впрочем, началось все не столь празднично. В игре уже выявили ряд проблем с производительностью, так что геймеры оставляют массовые негативные отзывы в сети.

Читайте также PIN-UP Foundation обеспечил переселенцев Бердянска гуманитарной помощью

The Last of Us Part 1 вышла на ПК

Знаменитый постапокалиптический экшен The Last of Us: Part I, по мнению игрового сообщества, является одной из лучших сюжетных игр в истории индустрии. Так что не трудно понять ожидания поклонников.

Начиная свою разработку, мы хотели, чтобы игроки на ПК почувствовали удивительную историю, которая действительно выдержит испытание временем, сохраняя одинаково высокую планку качества как на ПК, так и на консолях PlayStation,

– заявил вице-президент Naughty Dog Кристиан Герлинг.

Похоже, что все пошло не так хорошо, как того ожидали разработчики.

Трейлер игры The Last of Us: Part I на ПК: смотрите видео

Проблемы с производительностью игры

Уже через несколько часов после релиза игра начала получать негативные отзывы поклонников. Судя по комментариям, порт TLoU испытывает проблемы с оптимизацией.

Геймеры жалуются на частые вылеты, зависание, а также очень длинную компиляцию шейдеров – в редких случаях может достигать даже двух часов.

Разработчик The Last of Us компания Naughty Dog немедленно отреагировала на проблемы, заявив, что их команда активно исследует многочисленные проблемы с последним портом игры для ПК.

The Last of Us Part I Игроки на ПК: мы услышали ваши беспокойства, и наша команда активно исследует многочисленные проблемы, о которых вы сообщили. Мы будем продолжать обновляться для вас, но наша команда предоставляет приоритет обновлениям и будет решать проблемы в будущих исправлениях,

– пообещали разработчики.